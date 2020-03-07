Игрок «Тамбова» Обухов: «Жить в Тарасовке очень комфортно, борщ там до сих пор есть»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов не видит неудобств, что команда живет на базе «Спартака» в Тарасовке. Игрок ранее принадлежал москвичам.

«Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.

Только команда всe-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше», – сказал Обухов.