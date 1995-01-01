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    Игрок «Тамбова» Обухов: «Жить в Тарасовке очень комфортно, борщ там до сих пор есть»

    Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов не видит неудобств, что команда живет на базе «Спартака» в Тарасовке. Игрок ранее принадлежал москвичам.

    «Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.

    Только команда всe-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше», – сказал Обухов.

    • Игрок в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Тамбов» в таблице идет 12-м.
    • Обухов – воспитанник «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2186

      Литейный4 19 минут назад

      Жить в Тарасовке футболистам это заразиться лузерством и аутсайдерством. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +40

      Ravil 29 минут назад

      Борат и alarm лучше знают думаю про Тарасовку...

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