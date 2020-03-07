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  • Игрок «Тамбова» Обухов: «Жить в Тарасовке очень комфортно, борщ там до сих пор есть»

Игрок «Тамбова» Обухов: «Жить в Тарасовке очень комфортно, борщ там до сих пор есть»

7 марта 2020, 20:45
7

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов не видит неудобств, что команда живет на базе «Спартака» в Тарасовке. Игрок ранее принадлежал москвичам.

«Насколько удобно жить в Подмосковье? Мне очень комфортно, я прожил в Тарасовке примерно шесть лет, когда был в «Спартаке». Поэтому мне нормально. Да и борщ там до сих пор есть.

Только команда всe-таки теряет от того, что играет не в Тамбове. Без своих болельщиков тяжеловато. Они приезжают, но не в таком количестве, в каком были бы в Тамбове. А так, намного лучше, чем в Саранске, потому что не тратим столько времени на дорогу, как раньше», – сказал Обухов.

  • Игрок в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
  • «Тамбов» в таблице идет 12-м.
  • Обухов – воспитанник «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Обухов Владимир
Комментарии (7)
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Ravil
1583604015
Борат и alarm лучше знают думаю про Тарасовку...
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vka1970
1583654097
Чё то и меня на борщ потянуло. Пойду подзаряжусь.))
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NEONFOL
1583656427
ну у бзенита только дошираки, вот и завидуют
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