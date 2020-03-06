Сульшер, Артета, Дайч и Уайлдер номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам февраля.
За награду поборются Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бернли») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).
- Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
- В январе приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Обамеянг и Бруну Фернандеш – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
Источник: Официальный сайт АПЛ