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  • Сульшер, Артета, Дайч и Уайлдер номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Сульшер, Артета, Дайч и Уайлдер номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

6 марта 2020, 17:34

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам февраля.

За награду поборются Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал»), Шон Дайч («Бернли») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

  • Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
  • В январе приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

Обамеянг и Бруну Фернандеш – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Бернли Шеффилд Юнайтед Дайч Шон Сульшер Уле-Гуннар Уайлдер Крис Артета Микель
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