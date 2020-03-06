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  • Экс-защитник «МЮ» Браун: «Пока «Ливерпуль» не выиграет требл, нет смысла сравнивать с «МЮ»

Экс-защитник «МЮ» Браун: «Пока «Ливерпуль» не выиграет требл, нет смысла сравнивать с «МЮ»

6 марта 2020, 08:42
2

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун рассказал о сезоне-1998/99, когда английский клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

«Это мое лучшее воспоминания. В 19 лет я впервые сыграл в АПЛ и еврокубках. Это был мой первый полноценный сезон. Даже в плохие дни, когда мы играли плохо, у нас получалось побеждать.

Нынешний «Ливерпуль» в порядке. Они полностью доминируют в АПЛ, но сравнивать две команды глупо, пока «Ливерпуль» не оформит требл. Тут даже обсуждать нечего! Вы можете сравнивать только тогда, когда какая-нибудь команда действительно повторит это. Выиграть требл – это безумно трудное достижение», – заявил Браун.

  • «Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии после поражения от «Челси» (0:2).
  • Браун выступал за «МЮ» с 1999 по 2011 год.

Источник: Talk Sport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Браун Уэс
Комментарии (2)
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mihail200606
1583475606
Требл приятно конечно, но прям убиваться ради него ливеру, думаю, не стоит... После длительного периода без частых побед клубу Нужно выйти на такой стабильный уровень, чтобы регулярно че нибудь выигрывать..
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Psih86
1583484104
В то время очень интересно играл МЮ не поспоришь. Классная команда была. Глупо сравнивать разное время,все меняется как команды так и игроки. Кто лучше Барса 2008-09 года или Аякс 70х,все это ерунда нет смысла сравнивать... Сейчас МЮ хер знает где плетется надо хоть что-то сказать, чтобы вспомнили что такой клуб вообще существует.
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