Экс-защитник «МЮ» Браун: «Пока «Ливерпуль» не выиграет требл, нет смысла сравнивать с «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун рассказал о сезоне-1998/99, когда английский клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

«Это мое лучшее воспоминания. В 19 лет я впервые сыграл в АПЛ и еврокубках. Это был мой первый полноценный сезон. Даже в плохие дни, когда мы играли плохо, у нас получалось побеждать.

Нынешний «Ливерпуль» в порядке. Они полностью доминируют в АПЛ, но сравнивать две команды глупо, пока «Ливерпуль» не оформит требл. Тут даже обсуждать нечего! Вы можете сравнивать только тогда, когда какая-нибудь команда действительно повторит это. Выиграть требл – это безумно трудное достижение», – заявил Браун.