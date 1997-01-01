Экс-защитник «МЮ» Браун: «Пока «Ливерпуль» не выиграет требл, нет смысла сравнивать с «МЮ»

Требл приятно конечно, но прям убиваться ради него ливеру, думаю, не стоит... После длительного периода без частых побед клубу Нужно выйти на такой стабильный уровень, чтобы регулярно че нибудь выигрывать..
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун рассказал о сезоне-1998/99, когда английский клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.
«Это мое лучшее воспоминания. В 19 лет я впервые сыграл в АПЛ и еврокубках. Это был мой первый полноценный сезон. Даже в плохие дни, когда мы играли плохо, у нас получалось побеждать.
Нынешний «Ливерпуль» в порядке. Они полностью доминируют в АПЛ, но сравнивать две команды глупо, пока «Ливерпуль» не оформит требл. Тут даже обсуждать нечего! Вы можете сравнивать только тогда, когда какая-нибудь команда действительно повторит это. Выиграть требл – это безумно трудное достижение», – заявил Браун.
- «Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии после поражения от «Челси» (0:2).
- Браун выступал за «МЮ» с 1999 по 2011 год.