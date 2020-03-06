Kicker: клубы АПЛ заинтересованы в приглашении тренера «Баварии» Флика

Будущее главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика остается неопределенным.

Руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с 55-летним специалистом, однако предметных переговоров на этот счет пока не было.

В то же время интерес к немецкому тренеру проявляют неназванные клубы АПЛ.