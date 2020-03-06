Kicker: клубы АПЛ заинтересованы в приглашении тренера «Баварии» Флика

Будущее главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика остается неопределенным.
Руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с 55-летним специалистом, однако предметных переговоров на этот счет пока не было.
В то же время интерес к немецкому тренеру проявляют неназванные клубы АПЛ.
- Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
- Под его руководством команда провела 20 матчей, победив в 17 из них.
- Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 24 туров.
Источник: Kicker