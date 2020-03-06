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  • Kicker: клубы АПЛ заинтересованы в приглашении тренера «Баварии» Флика

Kicker: клубы АПЛ заинтересованы в приглашении тренера «Баварии» Флика

6 марта 2020, 01:43

Будущее главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика остается неопределенным.

Руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с 55-летним специалистом, однако предметных переговоров на этот счет пока не было.

В то же время интерес к немецкому тренеру проявляют неназванные клубы АПЛ.

  • Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
  • Под его руководством команда провела 20 матчей, победив в 17 из них.
  • Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 24 туров.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Флик Ханс-Дитер
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