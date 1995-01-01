Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Kicker: клубы АПЛ заинтересованы в приглашении тренера «Баварии» Флика

    Будущее главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика остается неопределенным.

    Руководство мюнхенского клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с 55-летним специалистом, однако предметных переговоров на этот счет пока не было.

    В то же время интерес к немецкому тренеру проявляют неназванные клубы АПЛ.

    • Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
    • Под его руководством команда провела 20 матчей, победив в 17 из них.
    • Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 24 туров.

    Источник: Kicker

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru