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  • Пустовойтова – о назначении на матч «Локомотив» – «Ахмат»: «Это лучший подарок на 8 марта, даже цветов не надо»

Пустовойтова – о назначении на матч «Локомотив» – «Ахмат»: «Это лучший подарок на 8 марта, даже цветов не надо»

5 марта 2020, 10:56
9

Арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась о своем назначении на матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» в качестве резервного рефери.

  • Игра состоится в Москве в воскресенье.
  • Главным судьей встречи будет Кирилл Левников.
  • Ранее Пустовойтова не получала назначения на матчи высшего мужского дивизиона.

«Назначение на тур РПЛ – это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» – «Ахмат» пройдет 8 марта – в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо.

Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол, и не устану об этом повторять!

Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как к арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся», – сказала Пустовойтова.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Пустовойтова Анастасия
Комментарии (9)
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Krd123
1583395366
Нормальная девченка она.
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РМЗ
1583397621
Хоть один нормальный судья появится
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Rus9I
1583398355
Надеюсь, совсем скоро, она будет судить как главный судья. Кстати, для меня, показательный матч был Финал Кубка Легенд. Тогда главный судья Пономарева, выписывал красные как желтые) Но, она это делала под таким давлением, что сам Калина, ей должен подарить СТАЛЬНЫЕ яйца!)
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Cules2013
1583399871
Это всё КраСава со своими тапочками, зарядил как нужно
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Ubuntu
1583402981
Круто! Жду её главным арбитром
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Юрэс
1583406473
ТЫ КТО ВАЩЕ ?!?!?!?
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vladimir-7
1583411736
После игры Пустовойтова зайдет в раздевалку и получит поздравления от игроков.
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portero
1583424649
Опять будет бунт..... Она уже знает за что и как надо судить...
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