Пустовойтова – о назначении на матч «Локомотив» – «Ахмат»: «Это лучший подарок на 8 марта, даже цветов не надо»

Мужской футбол однажды будет судить женщина? Не нужно с этим торопиться, женщины очень сильно отличаются от мужчин психологически. Мужской футбол эмоционален, сможет ли баба нормально отреагировать на резкости? Потом мужчина рефери физически может удержать игрока от агрессии, способна ли на такой баба? Не даром во всех древних языках понятия женщина и человек не одно и тоже.
Арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась о своем назначении на матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» в качестве резервного рефери.
- Игра состоится в Москве в воскресенье.
- Главным судьей встречи будет Кирилл Левников.
- Ранее Пустовойтова не получала назначения на матчи высшего мужского дивизиона.
«Назначение на тур РПЛ – это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» – «Ахмат» пройдет 8 марта – в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо.
Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол, и не устану об этом повторять!
Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как к арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся», – сказала Пустовойтова.