Пустовойтова – о назначении на матч «Локомотив» – «Ахмат»: «Это лучший подарок на 8 марта, даже цветов не надо»

Арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась о своем назначении на матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» в качестве резервного рефери.

Игра состоится в Москве в воскресенье.

Главным судьей встречи будет Кирилл Левников .

. Ранее Пустовойтова не получала назначения на матчи высшего мужского дивизиона.

«Назначение на тур РПЛ – это очень знаменательное событие как для меня лично, так и, наверное, для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч «Локомотив» – «Ахмат» пройдет 8 марта – в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо.

Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Я люблю футбол, и не устану об этом повторять!

Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих московского и грозненского клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как к арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Наша судейская бригада будет работать как одно целое. Уверена, мы справимся», – сказала Пустовойтова.