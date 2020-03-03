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Рами: «Посмотрите, как пишется мое имя по-русски, лол»

3 марта 2020, 13:25
11

Защитника «Сочи» Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке.

«Посмотрите, как пишется мое имя по-русски. #lol», – написал Рами в инстаграме.

  • Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
  • В первом матче после зимнего перерыва сочинцы проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2).

Рами приехал в расположение «Сочи» с травмированным коленом

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Адиля Рами
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль
Комментарии (11)
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n1hat
1583232861
Если он имел ввиду слово Party, то понятно для чего переехал в Россию)
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Axe111
1583238297
Как весело...
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Cules2013
1583255862
смех без причины - признак ...
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Hektor 84
1583260673
Он приехал трепаться или играть?
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zigbert
1583326394
Сразу видно что контрактом остался доволен.
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