Рами: «Посмотрите, как пишется мое имя по-русски, лол»

Защитника «Сочи» Адиля Рами позабавило написание его фамилии на русском языке.
«Посмотрите, как пишется мое имя по-русски. #lol», – написал Рами в инстаграме.
- Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
- В первом матче после зимнего перерыва сочинцы проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2).
Рами приехал в расположение «Сочи» с травмированным коленом
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Адиля Рами