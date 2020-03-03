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«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем

3 марта 2020, 13:08

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш продолжит карьеру в российской команде.

«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем до лета 2022 года» – сообщается в твиттере клуба.

  • Ранее сообщалось, что 26-летний Алвеш ведет переговоры с «Чанчунь Ятай», который выступает во втором по силе дивизионе Китая.
  • Алвеш выступает за «Оренбург» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне РПЛ португальский хавбек провел 17 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург Алвеш Рикарду
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