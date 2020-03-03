Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш продолжит карьеру в российской команде.
«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем до лета 2022 года» – сообщается в твиттере клуба.
- Ранее сообщалось, что 26-летний Алвеш ведет переговоры с «Чанчунь Ятай», который выступает во втором по силе дивизионе Китая.
- Алвеш выступает за «Оренбург» с лета 2018 года.
- В этом сезоне РПЛ португальский хавбек провел 17 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
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Источник: твиттер «Оренбурга»