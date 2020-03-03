Вернер отписался от твиттера «РБ Лейпциг» после шутки клуба про «Ливерпуль»

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от твиттера своего клуба после шутки о первом поражении «Ливерпуля» в этом сезоне чемпионата Англии.

«Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3), после чего завершилась серия английского клуба из 44 матчей в лиге подряд без поражений.

После игры «РБ Лейпциг» оставил под твитом «Ливерпуля» с результатом сообщение с гиф-изображением, на которой Вернер с удивлением смотрит на свой телефон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»