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  • Вернер отписался от твиттера «РБ Лейпциг» после шутки клуба про «Ливерпуль»

Вернер отписался от твиттера «РБ Лейпциг» после шутки клуба про «Ливерпуль»

3 марта 2020, 07:44
3

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от твиттера своего клуба после шутки о первом поражении «Ливерпуля» в этом сезоне чемпионата Англии.

«Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3), после чего завершилась серия английского клуба из 44 матчей в лиге подряд без поражений.

После игры «РБ Лейпциг» оставил под твитом «Ливерпуля» с результатом сообщение с гиф-изображением, на которой Вернер с удивлением смотрит на свой телефон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

Источник: Твиттер «РБ Лейпциг»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Ливерпуль Вернер Тимо
Комментарии (3)
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bset
1583212955
Связали два несвязаных факта. 5 баллов, журналюхи.
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ZENIT84,
1583226795
а че прикольно если игрок хочет уйти то зачем держать? когда игрок любит клуб свой и хочет остаться то он все силы оставляет на поле а так теперь он будет беречь себя чтоб травму не получить зная что на карандаше у ливера)))
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тигрик
1583234983
фИфа какая
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