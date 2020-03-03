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    Вернер отписался от твиттера «РБ Лейпциг» после шутки клуба про «Ливерпуль»

    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от твиттера своего клуба после шутки о первом поражении «Ливерпуля» в этом сезоне чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3), после чего завершилась серия английского клуба из 44 матчей в лиге подряд без поражений.

    После игры «РБ Лейпциг» оставил под твитом «Ливерпуля» с результатом сообщение с гиф-изображением, на которой Вернер с удивлением смотрит на свой телефон.

    Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

    Источник: Твиттер «РБ Лейпциг»

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    03.03.2020 07:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 марта 2020, 14:29

      фИфа какая

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 3 марта 2020, 12:13

      а че прикольно если игрок хочет уйти то зачем держать? когда игрок любит клуб свой и хочет остаться то он все силы оставляет на поле а так теперь он будет беречь себя чтоб травму не получить зная что на карандаше у ливера)))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 марта 2020, 08:22

      Связали два несвязаных факта. 5 баллов, журналюхи.

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