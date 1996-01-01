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    Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

    Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».

    «Юрген Клопп – лучший тренер мира.

    Мне кажется, многие вещи говорят о том, что моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю», – заявил Вернер.

    • Вчера в матче против «Шальке» (5:0) Вернер забил 21 мяч за 23 игры чемпионата Германии.
    • Это второй показатель в Бундеслиге в этом сезоне.

    Источник: Твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

    Флориан Плеттенберг – корреспондент немецкого телеканала Sport1. Специализируется на инсайдах о «Баварии». Аудитория твиттера – 4 тысячи. 

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1056

      Tsigan 59 минут назад

      Вернер очень подошёл бы Ливеру.

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      Рейтинг: +329

      elessar arnor 1 час назад

      замена трио намечается

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      Рейтинг: +22

      hellyeah 1 час назад

      Очень тонкий намек)))

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