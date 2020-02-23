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  • Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

23 февраля 2020, 12:10
4

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».

«Юрген Клопп – лучший тренер мира.

Мне кажется, многие вещи говорят о том, что моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю», – заявил Вернер.

  • Вчера в матче против «Шальке» (5:0) Вернер забил 21 мяч за 23 игры чемпионата Германии.
  • Это второй показатель в Бундеслиге в этом сезоне.

Источник: Твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

Флориан Плеттенберг – корреспондент немецкого телеканала Sport1. Специализируется на инсайдах о «Баварии». Аудитория твиттера – 4 тысячи. 

Англия. Премьер-лига Ливерпуль РБ Лейпциг Вернер Тимо Клопп Юрген
Комментарии (4)
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hellyeah
1582453418
Очень тонкий намек)))
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Tsigan
1582455827
Вернер очень подошёл бы Ливеру.
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Derzkiy1
1582460181
Если он там окажется , ливер будет не победим , хотя он и сейчас такой
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Nekit92
1582460452
Хахахаха лизнул
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