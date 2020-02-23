Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».

«Юрген Клопп – лучший тренер мира.

Мне кажется, многие вещи говорят о том, что моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю», – заявил Вернер.