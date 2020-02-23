Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал интерес к себе со стороны «Ливерпуля».
«Юрген Клопп – лучший тренер мира.
Мне кажется, многие вещи говорят о том, что моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю», – заявил Вернер.
- Вчера в матче против «Шальке» (5:0) Вернер забил 21 мяч за 23 игры чемпионата Германии.
- Это второй показатель в Бундеслиге в этом сезоне.
Источник: Твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Флориан Плеттенберг – корреспондент немецкого телеканала Sport1. Специализируется на инсайдах о «Баварии». Аудитория твиттера – 4 тысячи.