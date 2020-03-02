Дюков – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Такие события позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира»

Президент РФС Александр Дюков высказался о решении исполкома УЕФА провести в Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года.

«Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня – Суперкубок УЕФА. Казань – один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой.

Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира: и город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира», – сказал Дюков.

«Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.

Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.

На стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

Мэр Казани Метшин: «Суперкубок УЕФА – легендарные соревнования. Будем очень готовиться»

Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»