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  • Дюков – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Такие события позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира»

Дюков – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Такие события позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира»

2 марта 2020, 22:31
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Президент РФС Александр Дюков высказался о решении исполкома УЕФА провести в Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года.

«Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня – Суперкубок УЕФА. Казань – один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой.

Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира: и город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира», – сказал Дюков.

  • «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
  • Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
  • На стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Plyash
1583180390
Что говорить прописные истины,без тебя всё ясно.Ты лучше скажи,сколько наши команды ещё будут осенью и весной по снегу и морозу бегать? И пусть крыша над головой есть,но я не хочу идти на стадион в пальто или куртке,я хочу идти на стадион в рубашке.
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Proker
1583210628
Для вас это большая ДОБЫЧААА
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vladimir-7
1583216173
Не наследие от чемпионата мира нужно использовать, а по всей стране строить современные крытые арены с необходимой инфраструктурой, при этом нужно обратить особое внимание развитию детско-юношескому футболу.
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