Дюков – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Такие события позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира»

Что говорить прописные истины,без тебя всё ясно.Ты лучше скажи,сколько наши команды ещё будут осенью и весной по снегу и морозу бегать? И пусть крыша над головой есть,но я не хочу идти на стадион в пальто или куртке,я хочу идти на стадион в рубашке.
Президент РФС Александр Дюков высказался о решении исполкома УЕФА провести в Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года.
«Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня – Суперкубок УЕФА. Казань – один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой.
Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира: и город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира», – сказал Дюков.
- «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
- Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
- На стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.
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