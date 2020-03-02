Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России, Волошин назначен на матч «Ахмат» – «Зенит»

РФС объявил о назначении арбитров на четвертьфинальные матчи Кубка России.
4 марта (среда)
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
5 марта (четверг)
«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
- Матчи, на которых хозяевами будут клубы ФНЛ, пройдут без использования VAR.
- Финал Кубка России состоится 13 мая в Екатеринбурге.