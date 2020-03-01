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  • Орлов: «Почему нет реакции арбитра, если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й – нос?»

Орлов: «Почему нет реакции арбитра, если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й – нос?»

1 марта 2020, 18:36
12

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о судействе в матче 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0).

— Как вам судейство?

— Не понял двух моментов. Я ведь сам играл в футбол. Если локомотивец на 6-й минуте разбивает сопернику голову сопернику, а на 9-й — нос, почему не последовало никакой реакции арбитра? То ли судья не видел эпизодов, то ли считает, что такое допустимо. Там же отмашка рукой в обоих случаях! Почему никто не виноват? Или вы считаете, что Дриусси и Дуглас Сантос сами себе разбили лицо? Я, кстати, сейчас согласен с новой политикой в судействе. Валерий Карпин сказал, что тренерам запретили обсуждать работу арбитров. Это правильно.

— Почему? Рефрери у нас неприкасаемые?

— Стоп. Считаю, игроки и тренеры не должны открыто комментировать действия судей. Это установка ФИФА. Я же был на чемпионатах мира. Судейский комитет ФИФА не выносит сор из избы. Так и нужно! Надо решать проблемы внутри. А то у нас часто тренеры обрушивается с критикой на рефери. А потом им показывают повторы, и они сразу умолкают. Так что не надо создавать нервную обстановку. Закрытость здесь оправдана. Когда цветок растет, его укрывают, создают условия, аккуратно к нему относятся, оберегают. Так и здесь. Хотя некоторые вещи в правилах мне не понятны.

— Какие?

— У нас каждое попадание в руку — пенальти. Но если футболист играет рукой неумышленно? Раньше это не считалось фолом. А сейчас рука вроде бы прижата, мяч попадает в локоть — арбитр ставит на точку. Почему? И сразу столько споров возникает, кривотолков всяких. Правда, начинают появляться некоторые поправки. Посмотрим.

  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
  • К 25-й минуте главный тренер «Локо» Юрий Семин получил две желтые карточки и был удален.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий Турбин Евгений
Комментарии (12)
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Garrincha58
1583078022
почему да потому всё кончается на "у" нахрен вообще этот ВАР сидят дармоеды и ничего не смотрят, а в Грозном вообще цирк который только в РПЛ может случиться,а сейчас вообще придумали пенальти перебивать вообще дурдом
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Алехсбургер.
1583078362
ГСО становится всё больше адекватным... Но только фраза убивает.. "Закрытость здесь оправдана. Когда цветок растет, его укрывают, создают условия, аккуратно к нему относятся, оберегают." Не голубой цветок-то ? Боюсь не спалиться бы всем с этим вечным пламенем Ада...
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mdu86
1583079700
"А сейчас рука вроде бы прижата, мяч попадает в локоть — арбитр ставит на точку. Почему?" - Скажите кто-нибудь Орлову, что в эпизоде с Ракицким пенальти не поставили )
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Hektor 84
1583080846
Что то гена заговорил за цветки и что их оберегают. Поди накуриваться стал)))) странные рассуждения про пенальти.
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renepjd
1583081820
Оздоеву со Спартаком за меньшее вторую желтую показали
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O-Z
1583084670
Потому что бомжы не прикасаемые и трогать их противно, лучше сразу в нос и в голову.
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Ганнибал Лектор
1583085297
Видимо, поэтому и удалили Семина - слишком открыто восхищался симпатиями г-на Турбина
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paracetamol
1583093025
Судейство было непонятное. Это мягко говоря...!
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