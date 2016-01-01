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    Орлов: «Почему нет реакции арбитра, если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й – нос?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о судействе в матче 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0).

    — Как вам судейство?

    — Не понял двух моментов. Я ведь сам играл в футбол. Если локомотивец на 6-й минуте разбивает сопернику голову сопернику, а на 9-й — нос, почему не последовало никакой реакции арбитра? То ли судья не видел эпизодов, то ли считает, что такое допустимо. Там же отмашка рукой в обоих случаях! Почему никто не виноват? Или вы считаете, что Дриусси и Дуглас Сантос сами себе разбили лицо? Я, кстати, сейчас согласен с новой политикой в судействе. Валерий Карпин сказал, что тренерам запретили обсуждать работу арбитров. Это правильно.

    — Почему? Рефрери у нас неприкасаемые?

    — Стоп. Считаю, игроки и тренеры не должны открыто комментировать действия судей. Это установка ФИФА. Я же был на чемпионатах мира. Судейский комитет ФИФА не выносит сор из избы. Так и нужно! Надо решать проблемы внутри. А то у нас часто тренеры обрушивается с критикой на рефери. А потом им показывают повторы, и они сразу умолкают. Так что не надо создавать нервную обстановку. Закрытость здесь оправдана. Когда цветок растет, его укрывают, создают условия, аккуратно к нему относятся, оберегают. Так и здесь. Хотя некоторые вещи в правилах мне не понятны.

    — Какие?

    — У нас каждое попадание в руку — пенальти. Но если футболист играет рукой неумышленно? Раньше это не считалось фолом. А сейчас рука вроде бы прижата, мяч попадает в локоть — арбитр ставит на точку. Почему? И сразу столько споров возникает, кривотолков всяких. Правда, начинают появляться некоторые поправки. Посмотрим.

    • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
    • К 25-й минуте главный тренер «Локо» Юрий Семин получил две желтые карточки и был удален.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1437

      Ганнибал Лектор 7 минут назад

      Видимо, поэтому и удалили Семина - слишком открыто восхищался симпатиями г-на Турбина

      0
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      Рейтинг: +587

      O-Z 17 минут назад

      Потому что бомжы не прикасаемые и трогать их противно, лучше сразу в нос и в голову.

      2
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      Рейтинг: +79

      renepjd 1 час назад

      Оздоеву со Спартаком за меньшее вторую желтую показали

      4
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      Рейтинг: +1276

      Hektor 84 1 час назад

      Что то гена заговорил за цветки и что их оберегают. Поди накуриваться стал)))) странные рассуждения про пенальти.

      0
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      Рейтинг: +1809

      Борат 1 час назад

      Судьи прикормлены федуном!
      Позор рылам! Гыгы

      3
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      Рейтинг: +2907

      mdu86 1 час назад

      "А сейчас рука вроде бы прижата, мяч попадает в локоть — арбитр ставит на точку. Почему?" - Скажите кто-нибудь Орлову, что в эпизоде с Ракицким пенальти не поставили )

      2
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      Рейтинг: +260

      Кронштадт65 > mdu86 23 минуты назад

      Вообще то Ракицкому мяч попал в плечо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      Алехсбургер. 2 часа назад

      ГСО становится всё больше адекватным...
      Но только фраза убивает.. "Закрытость здесь оправдана. Когда цветок растет, его укрывают, создают условия, аккуратно к нему относятся, оберегают."
      Не голубой цветок-то ?
      Боюсь не спалиться бы всем с этим вечным пламенем Ада...

      2
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      Рейтинг: +10080

      Garrincha58 2 часа назад

      почему да потому всё кончается на "у" нахрен вообще этот ВАР сидят дармоеды и ничего не смотрят, а в Грозном вообще цирк который только в РПЛ может случиться,а сейчас вообще придумали пенальти перебивать вообще дурдом

      4
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      Рейтинг: +290

      FROL001 2 часа назад

      Потому что Сухина у проводниц. А у него свои связи в среде арбитров.

      2
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      Рейтинг: +1226

      Mister_Tomsk > FROL001 2 часа назад

      и это пишет ротонасосовый газовый бомжатник.

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      Рейтинг: +587

      O-Z > FROL001 16 минут назад

      Тогда какого хера Сёмина удалили... Не писди бомж обиженный.

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