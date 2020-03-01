Орлов: «Почему нет реакции арбитра, если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й – нос?»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о судействе в матче 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0).

— Как вам судейство?

— Не понял двух моментов. Я ведь сам играл в футбол. Если локомотивец на 6-й минуте разбивает сопернику голову сопернику, а на 9-й — нос, почему не последовало никакой реакции арбитра? То ли судья не видел эпизодов, то ли считает, что такое допустимо. Там же отмашка рукой в обоих случаях! Почему никто не виноват? Или вы считаете, что Дриусси и Дуглас Сантос сами себе разбили лицо? Я, кстати, сейчас согласен с новой политикой в судействе. Валерий Карпин сказал, что тренерам запретили обсуждать работу арбитров. Это правильно.

— Почему? Рефрери у нас неприкасаемые?

— Стоп. Считаю, игроки и тренеры не должны открыто комментировать действия судей. Это установка ФИФА. Я же был на чемпионатах мира. Судейский комитет ФИФА не выносит сор из избы. Так и нужно! Надо решать проблемы внутри. А то у нас часто тренеры обрушивается с критикой на рефери. А потом им показывают повторы, и они сразу умолкают. Так что не надо создавать нервную обстановку. Закрытость здесь оправдана. Когда цветок растет, его укрывают, создают условия, аккуратно к нему относятся, оберегают. Так и здесь. Хотя некоторые вещи в правилах мне не понятны.

— Какие?

— У нас каждое попадание в руку — пенальти. Но если футболист играет рукой неумышленно? Раньше это не считалось фолом. А сейчас рука вроде бы прижата, мяч попадает в локоть — арбитр ставит на точку. Почему? И сразу столько споров возникает, кривотолков всяких. Правда, начинают появляться некоторые поправки. Посмотрим.