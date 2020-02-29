Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азмун пропустит игру с «Локомотивом», Дзюба тоже травмирован

Азмун пропустит игру с «Локомотивом», Дзюба тоже травмирован

29 февраля 2020, 12:50
43

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не поможет своей команде в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

По информации Sport24, иранец пропустит ближайшую игру из-за болезни. Его диагноз не уточняется.

Ранее стало известно, что с «Локомотивом» также не сможет сыграть Артем Дзюба, который еще не восстановился после травмы.

  • Матч состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
  • Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Азмун Сердар
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Акита Токио
1582970065
Вот и отдали Кокорина в Сочи
Ответить
Taps
1582971663
Пустим паровоз под откос !
Ответить
серега кашин
1582972570
как то и форвардов забивных у зенита не осталось
Ответить
arok
1582972865
Вперёд ЛОКО, очень надеюсь на вашу победу. Но будет очень не легко, не смотря на то что бревенчатого и цыгана не будет на поле!!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1582974582
Зенит сыграет в три нападающих, один из них со свистком.
Ответить
BRO_football
1582974592
Ничего страшного. Судья нарисует пенальти-другой в пользу бомжей и всё будет хорошо.
Ответить
алдан2014
1582980302
Ещё Кокошу подарили Сочи
Ответить
алдан2014
1582980457
Хочется пожелать победы Локомотиву!Что бы интрига в чемпесохрагялась до последнего тура,а то бомжи уже медали вешают
Ответить
portero
1582981285
Ну и кто там Кокорина в Сочи отправил????? Шпак и друзья?????
Ответить
Garrincha58
1582981296
футбольный бог всё видит гнобление Кокорина им даром не пройдёт Локо выиграет и интрига полным ходом заиграет новыми красками Краснодар и РЖД ещё покажут кто станет чемпионами, а то все кому не лень отдали золото Питеру
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+