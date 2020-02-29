Азмун пропустит игру с «Локомотивом», Дзюба тоже травмирован

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не поможет своей команде в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
По информации Sport24, иранец пропустит ближайшую игру из-за болезни. Его диагноз не уточняется.
Ранее стало известно, что с «Локомотивом» также не сможет сыграть Артем Дзюба, который еще не восстановился после травмы.
- Матч состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Источник: Sport24