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    Азмун пропустит игру с «Локомотивом», Дзюба тоже травмирован

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не поможет своей команде в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

    По информации Sport24, иранец пропустит ближайшую игру из-за болезни. Его диагноз не уточняется.

    Ранее стало известно, что с «Локомотивом» также не сможет сыграть Артем Дзюба, который еще не восстановился после травмы.

    • Матч состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
    • Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Sport24

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