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    Алланазаров: «Дзюба не сыграет с «Локомотивом»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму и не сыграет в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра состоится в субботу, 29 февраля.

    «Артем Дзюба получил травму и не сможет сыграть в ближайшем туре против «Локомотива». У Палыча есть шанс не проиграть», – информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • «Локомотив» занимает пятое место.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    26.02.2020 23:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8410

      parevg 40 минут назад

      Это может быть обычной дезинформацией, чтобы шПалыча запутать.
      А в субботу, окажется в стартовом составе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      Hektor 84 44 минуты назад

      Это что этот писака хочет сказать что на шлюбе всё держится??? Его нет и зенит проиграет? *** как превозносят это дерево!!! От того его потом несет дурака. Чешет что ему звонят от моуриньо.)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +394

      Cleaner 57 минут назад

      Тут Кокорин бы не помешал...

      0
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