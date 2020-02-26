Алланазаров: «Дзюба не сыграет с «Локомотивом»

Это может быть обычной дезинформацией, чтобы шПалыча запутать.
А в субботу, окажется в стартовом составе...
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму и не сыграет в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра состоится в субботу, 29 февраля.
«Артем Дзюба получил травму и не сможет сыграть в ближайшем туре против «Локомотива». У Палыча есть шанс не проиграть», – информирует журналист Sport24 Максим Алланазаров.
- Дзюба – лучший бомбардир РПЛ.
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- «Локомотив» занимает пятое место.