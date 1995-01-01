Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Ребров – перед дерби с «Динамо»: «Победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» выступил с речью в социальной сети. По словам игрока, москвичи стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

    «Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

    Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

    Ну и ваш покорный слуга тоже не отстает и постоянно совершенствуется!» – написал Ребров.

    • Дерби с «Динамо» состоится завтра, 29 февраля.
    • «Динамо» идет в таблице восьмым.
    • «Спартак» занимает десятое место.

    Источник: инстаграм Артема Реброва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21536

      VVM1964 32 минуты назад

      " Не тот силен, кто никогда не падал...
      А тот силен, кто падал и вставал...
      Получит он за мужество "награду"
      Любви достоин, всяческих похвал "

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74848
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru