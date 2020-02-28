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  • Ребров – перед дерби с «Динамо»: «Победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был»

Ребров – перед дерби с «Динамо»: «Победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был»

28 февраля 2020, 22:39
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» выступил с речью в социальной сети. По словам игрока, москвичи стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

«Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

Ну и ваш покорный слуга тоже не отстает и постоянно совершенствуется!» – написал Ребров.

  • Дерби с «Динамо» состоится завтра, 29 февраля.
  • «Динамо» идет в таблице восьмым.
  • «Спартак» занимает десятое место.

Источник: инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ребров Артем
Комментарии (5)
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VVM1964
1582919804
" Не тот силен, кто никогда не падал... А тот силен, кто падал и вставал... Получит он за мужество "награду" Любви достоин, всяческих похвал "
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JTherry
1582921892
для победы в спорте без спортивной злости - никуда!!! и удачи вам!!!
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paracetamol
1582925232
Динамо вас вынесет!
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Владислав Vlad
1582956950
Победа — это когда ты стал лучше, чем был. -------------------------------------------------------------- Победа - от слова победить. А когда кто-то становится лучше - это Прогресс. Не удивлюсь, если после завершения карьеры Ребров вместе с Дзюбой станут экспертами на Срач ТВ.
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Волька
1582961391
Мысли неудачника!
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