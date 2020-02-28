Ребров – перед дерби с «Динамо»: «Победа не всегда означает быть первым. Победа – это когда ты стал лучше, чем был»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» выступил с речью в социальной сети. По словам игрока, москвичи стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

«Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали мы.

Ну и ваш покорный слуга тоже не отстает и постоянно совершенствуется!» – написал Ребров.