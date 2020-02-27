Жезус: «Я не толкал Рамоса в моменте с голом, а слегка положил на него руки»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не считает, что нарушал правила в моменте со своим голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:1). По мнению бразильца, толчка не было.

«Футбол – контактный вид спорта, но я не толкал Серхио Рамоса. Я положил слегка руки на соперника, это не фол», – полагает Жезус.