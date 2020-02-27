Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Жезус: «Я не толкал Рамоса в моменте с голом, а слегка положил на него руки»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не считает, что нарушал правила в моменте со своим голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:1). По мнению бразильца, толчка не было.

    «Футбол – контактный вид спорта, но я не толкал Серхио Рамоса. Я положил слегка руки на соперника, это не фол», – полагает Жезус.

    • В «Реале» считают, что мяч не должны были засчитывать.
    • Жезус сравнял счет ударом головой в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом на 78-й минуте.
    • Ответная встреча «Ман Сити» против «Реала» состоится 17 марта.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru