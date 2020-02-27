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  • Жезус: «Я не толкал Рамоса в моменте с голом, а слегка положил на него руки»

Жезус: «Я не толкал Рамоса в моменте с голом, а слегка положил на него руки»

27 февраля 2020, 19:53
5

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не считает, что нарушал правила в моменте со своим голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:1). По мнению бразильца, толчка не было.

«Футбол – контактный вид спорта, но я не толкал Серхио Рамоса. Я положил слегка руки на соперника, это не фол», – полагает Жезус.

  • В «Реале» считают, что мяч не должны были засчитывать.
  • Жезус сравнял счет ударом головой в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом на 78-й минуте.
  • Ответная встреча «Ман Сити» против «Реала» состоится 17 марта.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Рамос Серхио Жезус Габриэль
Комментарии (5)
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JackBruce
1582826290
Реал проиграл по делу. Ныть не стоит!
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Glebaj
1582830328
Просто потом Рамос тоже слегка положил руку, но это закончилось плохо. =) Больше всего обидно именно за удаление, а не за проигрыш, который по делу.
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Psih86
1582831460
Игроки Реала вечные нытики.
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x-x-x-x-x
1582836655
а почему тебе должны поверить? если так то и Раомс положил руку. судья виноват в том что в двух эпизодах по разному рассудил хотя оба нарушения. типа в пользу форворда ну тут оно не проходило.
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