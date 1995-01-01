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    Винисиус: «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса, забивая гол»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что гол форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в ворота мадридцев нельзя было засчитывать.

    «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса. Он сделал то же самое, что я с Риядом Марезом в первом тайме. Решения принимаются не в нашу пользу.

    Мы выигрывали Лигу чемпионов чаще всех в истории, поэтому судейство всегда будет таким. Это был явный фол, и я не понимаю, почему судья на него не отреагировал», – сказал Винисиус.

    • Жезус сравнял счет ударом головой в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом на 78-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась победой «горожан» со счетом 2:1.
    • Ответная встреча «Ман Сити» против «Реала» состоится 17 марта.

    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +134

      orzy 14 минут назад

      Весь стадион видел как Рамос вывернул руку Салаху

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      Hektor 84 35 минут назад

      Так ты мне выигрывал Лигу Чемпионов. Как ты можешь сравнивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10040

      Garrincha58 51 минуту назад

      все видели, а VAR не заметил так часто бывает и не только в ЛЧ ,но и в РПЛ тоже

      0
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      Рейтинг: -65

      DonBaton II 55 минут назад

      Весь стадион видел,что сливочные обсосы окончательно скатились в обрыганов уровня свинарника

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