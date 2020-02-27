Винисиус: «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса, забивая гол»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что гол форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в ворота мадридцев нельзя было засчитывать.

«Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса. Он сделал то же самое, что я с Риядом Марезом в первом тайме. Решения принимаются не в нашу пользу.

Мы выигрывали Лигу чемпионов чаще всех в истории, поэтому судейство всегда будет таким. Это был явный фол, и я не понимаю, почему судья на него не отреагировал», – сказал Винисиус.