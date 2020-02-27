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  • Винисиус: «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса, забивая гол»

Винисиус: «Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса, забивая гол»

27 февраля 2020, 13:21
14

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что гол форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в ворота мадридцев нельзя было засчитывать.

«Весь стадион видел, что Жезус толкнул Рамоса. Он сделал то же самое, что я с Риядом Марезом в первом тайме. Решения принимаются не в нашу пользу.

Мы выигрывали Лигу чемпионов чаще всех в истории, поэтому судейство всегда будет таким. Это был явный фол, и я не понимаю, почему судья на него не отреагировал», – сказал Винисиус.

  • Жезус сравнял счет ударом головой в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом на 78-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась победой «горожан» со счетом 2:1.
  • Ответная встреча «Ман Сити» против «Реала» состоится 17 марта.

Источник: Goal
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Рамос Серхио Жезус Габриэль Винисиус
Комментарии (14)
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DonBaton II
1582799391
Весь стадион видел,что сливочные обсосы окончательно скатились в обрыганов уровня свинарника
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Garrincha58
1582799679
все видели, а VAR не заметил так часто бывает и не только в ЛЧ ,но и в РПЛ тоже
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Hektor 84
1582800607
Так ты мне выигрывал Лигу Чемпионов. Как ты можешь сравнивать?
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orzy
1582801872
Весь стадион видел как Рамос вывернул руку Салаху
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Стаz
1582802977
Странно, тут признался, а когда Мареза толкнул в штрафной, то руки развел, типа не понимаю ничего не было. Это как трактовать?
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Football06
1582806120
Не то что весь стадион весь мир видел 2 офсайда с Баварией )) Весь мир видел Левую красную карточку с той же Баварией .. весь мир видел левый пенальти в матче против Юве )) ничего молчим так случилось не было ВАР .. а щас судья против и ВАР против реале .. а может скорее щас всё справедливо стало? Просто Реалу справедливость не нужна, с ВАР не реально выиграть походу)) а толчок это фигня)) борьба он чуть толкнул всего лишь если даже зато отменять или нарушать то в штрафной вообще касаться друг друга нельзя
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Valeron2790
1582807257
Не люблю Реал, и по делу они должны были начать гореть гораздо раньше. Но насчёт гола не поспоришь, руки на спине соперника, это фол, определить силу толчка в динамике невозможно, а в прыжке как и на скорости достаточно минимального касания.
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Saracen Jr
1582810621
Посмотри повтор, мальчик. Да, жезус выставлял руки в сторону рамоса, но вовремя их убрал и импульса для толчка не было. Харэ ныть
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Rus9I
1582811271
Весь стадион видел как Реал обосрался. Нужно забивать свои моменты, а не сетовать на голы соперника. Реал 2 кубка выиграл с помощью судьи, так что все в сравнении. МС, больше хотели победить.
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neveldomha
1582828377
Весь стадион видел как Рамос ломал ключицу Салаху. И что?
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