Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Жена Семака: «Только сейчас пришло понимание, что живу с легендой, гением»

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в инстаграме пост по случаю дня рождения мужа. По ее мнению, специалист – гений и легенда.

    «Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лeг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород.

    Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит, наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.

    Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит… Так же как наши дети — не частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках.

    Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки… Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… С тобой все мечты сбываются. С днeм рождения, любовь всей моей жизни», – написала женщина.

    • Семаку исполнилось 44 года.
    • Он возглавляет «Зенит» с 2018 года, является действующим чемпионом.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.

    text

    Публикация от text (@annas_secret_garden) 27 Фев 2020 в 1:49 PST

    Источник: инстаграм Анны Семак

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +928

      РМЗ 37 минут назад

      Накуривается древка

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru