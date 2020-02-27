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  • Жена Семака: «Только сейчас пришло понимание, что живу с легендой, гением»

Жена Семака: «Только сейчас пришло понимание, что живу с легендой, гением»

27 февраля 2020, 19:22
9

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в инстаграме пост по случаю дня рождения мужа. По ее мнению, специалист – гений и легенда.

«Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лeг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород.

Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит, наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.

Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит… Так же как наши дети — не частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках.

Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки… Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… С тобой все мечты сбываются. С днeм рождения, любовь всей моей жизни», – написала женщина.

  • Семаку исполнилось 44 года.
  • Он возглавляет «Зенит» с 2018 года, является действующим чемпионом.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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РМЗ
1582821058
Накуривается древка
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mihail200606
1582824526
Гений и легенда это роналдинью)) например...
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3a zenit
1582824963
бухает?
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De_Frenki
1582824969
ну с гением ты перегнула мать...остынь
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shurik45
1582825278
Думаю,в свои 44 ,ни каждый может похвастаться такой женой. Сергей молодец, по-хорошему ему завидую.
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Taps
1582830504
Вот так бабы и губят карьеры мужей.
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baden69
1582835375
На счет легенды спору нет, а на счет гения... пока, как минимум, рановато говорить. Гениальность Богданыча может подтвердить или опровергнуть только время и его успешность в тренерской карьере.
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paracetamol
1582841001
Лимон зеленых отвалил ей, для нехилой жизни в Италии, чего бы его после этого не похвалить?
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Дядя Серёжа
1582868853
Работаю в спортивной организации, у 17 человек спросил - кто такой Семак? Один мужик сказал - тренер Зенита, трое сказали - футболист. Всё. Легенда?
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