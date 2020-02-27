Жена Семака: «Только сейчас пришло понимание, что живу с легендой, гением»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в инстаграме пост по случаю дня рождения мужа. По ее мнению, специалист – гений и легенда.

«Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лeг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород.

Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит, наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.

Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит… Так же как наши дети — не частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках.

Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки… Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… С тобой все мечты сбываются. С днeм рождения, любовь всей моей жизни», – написала женщина.

Семаку исполнилось 44 года.

Он возглавляет «Зенит» с 2018 года, является действующим чемпионом.

«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.