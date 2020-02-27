Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»

Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал об эмоциях во время церемонии награждения чемпионата мира-2018. Французы выиграли турнир.

– Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?

– Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было.

Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял Владимир Путин! Это был потрясающий момент.