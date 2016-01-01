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    Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал об эмоциях во время церемонии награждения чемпионата мира-2018. Французы выиграли турнир.

    – Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?

    – Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было.

    Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял Владимир Путин! Это был потрясающий момент.

    • Рами на прошлой неделе перешел в «Сочи» в статусе свободного агента.
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.
    • Рами ранее, в частности, выступал за «Милан».

    Источник: «Советский спорт»

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