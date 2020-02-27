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  • Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»

Рами: «Чем запомнился чемпионат мира-2018? Рядом со мной стоял Путин. Потрясающе»

27 февраля 2020, 00:20
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Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал об эмоциях во время церемонии награждения чемпионата мира-2018. Французы выиграли турнир.

– Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?

– Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было.

Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял Владимир Путин! Это был потрясающий момент.

  • Рами на прошлой неделе перешел в «Сочи» в статусе свободного агента.
  • Сочинцы в РПЛ идут последними.
  • Рами ранее, в частности, выступал за «Милан».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Сочи Франция Рами Адиль
Комментарии (2)
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Hektor 84
1582757989
Не боюсь он часто в Сочи бывает! Еще постоишь рядом))
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Давид59
1582789898
Если б я на его месте был, мне бы больше запомнилась хорватская президента. Уж больно хороша!
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