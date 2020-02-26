Главные новости дня. РПЛ представила новое название и трофей, CAS принял апелляцию «Манчестер Сити»

РПЛ представила новый трофей чемпионата России.

Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя».

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России.

CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов.

«Бавария» представила форму, созданную к 120-летию клуба.

«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев.

Венгер предлагает отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков.

Гризманн: «Иногда партнеры не видят моих перемещений».