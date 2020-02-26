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Главные новости дня. РПЛ представила новое название и трофей, CAS принял апелляцию «Манчестер Сити»

26 февраля 2020, 23:55
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РПЛ представила новый трофей чемпионата России.

Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя».

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России.

CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов.

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Источник: Бомбардир.ру
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sir_Alex
1582774367
Всем трофеям – трофей
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