Главные новости дня. РПЛ представила новое название и трофей, CAS принял апелляцию «Манчестер Сити»

РПЛ представила новый трофей чемпионата России.
Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя».
Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России.
CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов.
«Бавария» представила форму, созданную к 120-летию клуба.
«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев.
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Гризманн: «Иногда партнеры не видят моих перемещений».
Источник: Бомбардир.ру