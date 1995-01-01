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    «Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.

    28 февраля

    «Крылья Советов» – «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, VAR – Михаил Вилков.

    29 февраля

    ЦСКА – «Урал». Судья – Павел Кукуян, VAR – Николай Волошин.

    «Динамо» – Спартак». Судья – Сергей Карасев, VAR – Василий Казарцев.

    «Зенит» – «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, VAR – Сергей Иванов.

    «Ахмат» – «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, VAR – Алексей Сухой.

    1 марта

    «Тамбов» – «Рубин». Судья – Алексей Еськов, VAR – Кирилл Левников.

    «Краснодар» – «Уфа». Судья – Станислав Васильев, VAR – Алексей Матюнин.

    «Сочи» – «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, VAR – Виталий Мешков.

    Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1235

      Литейный4 29 минут назад

      Куда ни кинь, на всех матчах прикормленные свиньями судьи. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -103

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      дам прогноз!
      28 февраля

      «Крылья Советов» 1–1 «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, VAR – Михаил Вилков.

      29 февраля

      ЦСКА 4–0 «Урал». Судья – Павел Кукуян, VAR – Николай Волошин.

      «Динамо» 1–2 Спартак». Судья – Сергей Карасев, VAR – Василий Казарцев.

      «Зенит» 1–1 «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, VAR – Сергей Иванов.

      «Ахмат» 1–3 «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, VAR – Алексей Сухой.

      1 марта

      «Тамбов» 0–3 «Рубин». Судья – Алексей Еськов, VAR – Кирилл Левников.

      «Краснодар» 2–0 «Уфа». Судья – Станислав Васильев, VAR – Алексей Матюнин.

      «Сочи» 1–0 «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, VAR – Виталий Мешков.
      Кокорин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1725

      Борат 41 минуту назад

      федун уже профинансировал карася и казарцева ?
      пороси ни на что не способны без судейской помощи
      стыдно за рылов гы-гы

      3
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      ...
      Рейтинг: -103

      Фанат Рубина > Борат 34 минуты назад

      а зенытка уже свою турбу профинансировал?
      и ждем еще раз повторения трюка малкома,

      -1
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      Рейтинг: +1725

      Борат > Фанат Рубина 28 минут назад

      ТЫ ЧТО ТАКОЙ ОБИЖЕННЫЙ ? ПРИЕЗЖАЙ КО МНЕ, ЧЕРТЯКА ТЫ ТЮБЕТЕЕЧНАЯ ! УЖ Я ТЕБЯ РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧУ - БУДЕШЬ ГРЯДКИ ПОЛОТЬ ДА УЛИЦЫ ПОДМЕТАТЬ. ЧТО ТЫ В ЖИЗНИ ВИДЕЛ ? ПОЛЯ ХЛОПКОВЫЕ, ИШАКА, ХАЛАТ ЗАСАЛЕННЫЙ ДА МАЗАНКУ СВОЮ !!! А Я ТЕБЕ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ПОКАЖУ . ДЖИНСЫ ТЕБЕ СВОИ СТАРЫЕ ПОДАРЮ - БУДЕШЬ У МЕНЯ НАВАРОЧЕННЫМ БАБАЕМ !!! БУДЕШЬ МНЕ ПЕСНИ НА НОЧЬ ПЕТЬ, А Я ТЕБЯ КОРМИТЬ ИСПРАВНО - ЖЕЛУДЯМИ, БРЮКВОЙ ВСЯКОЙ... ДАЖЕ КАСТРИРУЮ ТЕБЯ, ЧТО Б ТЫ БОРОВ ПОЖИРНЕЕ БЫЛ...

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