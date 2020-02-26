«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.
28 февраля
«Крылья Советов» – «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, VAR – Михаил Вилков.
29 февраля
ЦСКА – «Урал». Судья – Павел Кукуян, VAR – Николай Волошин.
«Динамо» – Спартак». Судья – Сергей Карасев, VAR – Василий Казарцев.
«Зенит» – «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, VAR – Сергей Иванов.
«Ахмат» – «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, VAR – Алексей Сухой.
1 марта
«Тамбов» – «Рубин». Судья – Алексей Еськов, VAR – Кирилл Левников.
«Краснодар» – «Уфа». Судья – Станислав Васильев, VAR – Алексей Матюнин.
«Сочи» – «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, VAR – Виталий Мешков.
Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах
Источник: твиттер РФС