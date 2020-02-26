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  • «Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев

«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев

26 февраля 2020, 12:08
13

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.

28 февраля

«Крылья Советов» – «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, VAR – Михаил Вилков.

29 февраля

ЦСКА – «Урал». Судья – Павел Кукуян, VAR – Николай Волошин.

«Динамо» – Спартак». Судья – Сергей Карасев, VAR – Василий Казарцев.

«Зенит» – «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, VAR – Сергей Иванов.

«Ахмат» – «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, VAR – Алексей Сухой.

1 марта

«Тамбов» – «Рубин». Судья – Алексей Еськов, VAR – Кирилл Левников.

«Краснодар» – «Уфа». Судья – Станислав Васильев, VAR – Алексей Матюнин.

«Сочи» – «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, VAR – Виталий Мешков.

Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Динамо Спартак Карасев Сергей Турбин Евгений
Комментарии (13)
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paracetamol
1582726735
Опять вся шайка нарисовалась, свои делишки обделывать спешит. Не верю я им!
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ufos73
1582727706
В первом же матче скандал... Да уж тандем мешок-вилка не убиваем!
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portero
1582729528
Мешков 28.02 Крылья судит, а первого Сочи... писали же что типа судей для ВАРа много научили , где они.
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alll-1
1582735126
Вперед Спартак!!!
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vka1970
1582741653
Из под странных из теней Прибежал Литейный гей Утверждал , что он Пегас Оказалось тридварас.
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