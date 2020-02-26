Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Чемпионат России получил официальное название «Тинькофф Российская Премьер-лига».

РПЛ в среду представила контракт с «Тинькофф Банком», сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера. У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»