Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Человек с таким погонялом омерзителен и никакого уважения не заслуживает.Большая крыса.Жаль что российский футбол связал себя с таким названием.
Чемпионат России получил официальное название «Тинькофф Российская Премьер-лига».
РПЛ в среду представила контракт с «Тинькофф Банком», сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.
- Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
- У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
- Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.
Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»