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    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Чемпионат России получил официальное название «Тинькофф Российская Премьер-лига».

    РПЛ в среду представила контракт с «Тинькофф Банком», сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

    • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
    • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
    • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

    Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1125

      Миша13 59 секунд назад

      Человек с таким погонялом омерзителен и никакого уважения не заслуживает.Большая крыса.Жаль что российский футбол связал себя с таким названием.

      0
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      Рейтинг: +122

      n1hat 20 минут назад

      ГазПром Российская премьер-лига звучит более правдоподобно...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      AdminyBombardiraGondony > n1hat 44 секунды назад

      ГазПрЁм...

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