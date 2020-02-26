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  • Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

26 февраля 2020, 15:23
20

Чемпионат России получил официальное название «Тинькофф Российская Премьер-лига».

РПЛ в среду представила контракт с «Тинькофф Банком», сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

  • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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n1hat
1582720010
ГазПром Российская премьер-лига звучит более правдоподобно...
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Миша13
1582721187
Человек с таким погонялом омерзителен и никакого уважения не заслуживает.Большая крыса.Жаль что российский футбол связал себя с таким названием.
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portero
1582728257
Так этих денег прядкину на зарплату только и на налоги с зарплаты.
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Garrincha58
1582729169
хрень полная
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paracetamol
1582730541
И так г-но было, а сейчас - в квадрате!
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MU-fanatic
1582730621
вот и дожили блеать))))еще больше денег и меньше футбола!
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kan85
1582732358
Позор руководству РПЛ
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h3LL1k
1582734718
стрёмная-стыдоба!
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Makaweli
1582737327
По качеству игр в РПЛ больше подходит Brazzers - РПЛ
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Axe111
1582740165
Позорище фу
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