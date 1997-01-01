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    Гризманн: «Иногда партнеры не видят моих перемещений»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

    «Мы приехали, чтобы победить, но сегодня не получилось. Было трудно создать пространство и пробить по воротам. Под конец игры мы видели, что они устают. Мы стали давить, и нам удавалось создавать моменты.

    Мне нужно работать над своей игрой. Команде важно, чтобы я создавал ширину и улучшал качество вертикальной игры. Иногда партнеры не видят моих перемещений. Я должен создавать свободные зоны», – заявил Антуан.

    • Француз забил единственный гол в составе каталонцев.
    • Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Снег 28 минут назад

      Или ты прозрачный или у партнёров что-то с глазами.

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