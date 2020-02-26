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Гризманн: «Иногда партнеры не видят моих перемещений»

26 февраля 2020, 08:56
2

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

«Мы приехали, чтобы победить, но сегодня не получилось. Было трудно создать пространство и пробить по воротам. Под конец игры мы видели, что они устают. Мы стали давить, и нам удавалось создавать моменты.

Мне нужно работать над своей игрой. Команде важно, чтобы я создавал ширину и улучшал качество вертикальной игры. Иногда партнеры не видят моих перемещений. Я должен создавать свободные зоны», – заявил Антуан.

  • Француз забил единственный гол в составе каталонцев.
  • Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Барселона Наполи Гризманн Антуан
Комментарии (2)
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Снег
1582698394
Или ты прозрачный или у партнёров что-то с глазами.
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Харченко
1582701655
Все игроки смотрят только на Месси. Смотреть на тебя, скорее всего, им запрещено Самим...
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