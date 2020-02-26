Гризманн: «Иногда партнеры не видят моих перемещений»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

«Мы приехали, чтобы победить, но сегодня не получилось. Было трудно создать пространство и пробить по воротам. Под конец игры мы видели, что они устают. Мы стали давить, и нам удавалось создавать моменты.

Мне нужно работать над своей игрой. Команде важно, чтобы я создавал ширину и улучшал качество вертикальной игры. Иногда партнеры не видят моих перемещений. Я должен создавать свободные зоны», – заявил Антуан.