Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что новое название чемпионата России – «Тинькофф Российская Премьер-Лига» – не должно искажаться в СМИ.

«У чемпионата новое название. Новое название искажать нельзя, оно должно использоваться в СМИ», – сказал Прядкин.

В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России