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  • Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя»

Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя»

26 февраля 2020, 17:51
13

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что новое название чемпионата России – «Тинькофф Российская Премьер-Лига» – не должно искажаться в СМИ.

«У чемпионата новое название. Новое название искажать нельзя, оно должно использоваться в СМИ», – сказал Прядкин.

  • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
  • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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portero
1582729795
И если без тени просто РПЛ сказать? что будет...
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3a zenit
1582731023
представляю сколько будет рекламы типо 1хэбет,на весь экран во время атаки или гола.
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sir_Alex
1582739762
Уродское название.
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AtticusFinch1
1582742692
"продажная российская премьер лига"...та ну вас, можно искажать,все хорошо,не переживайте
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Kruglov2412
1582743370
Медофф российская премьер лига!!!
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Makaweli
1582743395
Кому нельзя? Нам плевать что там нельзя!
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Kruglov2412
1582743497
Тебя забыли в СМИ спросить!!!
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Hektor 84
1582748077
Смотри прядкин не вляпайся! А то Тинькофф 300 лямов даст, а потом в 5 раз больше с вас поимеет.))) как с народа
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Drapik
1582758312
Прядкин, ты - ***********. С заявлением "название искажать нельзя" сходу обосрал спонсора. Что значит НЕЛЬЗЯ? Позвони на дебильный Матч ТВ, и скажи им. Там футбол пофиг - им надо обсудить прическу Муориньо и прочую фигню - озвучат, как скажешь.
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Ziklop
1582808034
Действует указание, особо оригинальные комментарии удаляют
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