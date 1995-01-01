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    Прядкин: «Название «Тинькофф Российская Премьер-Лига» искажать нельзя»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что новое название чемпионата России – «Тинькофф Российская Премьер-Лига» – не должно искажаться в СМИ.

    «У чемпионата новое название. Новое название искажать нельзя, оно должно использоваться в СМИ», – сказал Прядкин.

    • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
    • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +37527

      portero 10 минут назад

      И если без тени просто РПЛ сказать? что будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      FaTeK1945ru 18 минут назад

      ...ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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