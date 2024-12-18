Арустамян рассказал, сколько тратит на жизнь в Москве в месяц

Комментатор Нобель Арустамян дал интервью Федору Смолову. В нем он рассказал о своих финансовых тратах.

– Сколько ты тратишь в месяц? Сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

– Так. Я не могу сейчас посчитать. Но к сожалению, много. Причем это касается всех валют. К сожалению, цены растут.

– Ну, посчитай. Как это ты не можешь посчитать?

– Я не смогу.

– Почему?

– Потому что по-разному!

– Ну, ты хитро устроился. Всех ты спрашиваешь, а сам не хочешь отвечать.

– Почему? Я тебе отвечаю. В один месяц могу поехать в отпуск, другой месяц не еду в отпуск…

– Давай без каких-то там основательных покупок. Вот на жизнь в Москве в месяц.

– У меня нет четкого ответа, к сожалению.

– Окей. Давай скажем, это больше чем полмиллиона рублей или меньше?

– Да, конечно.

– Больше?

– Конечно. Когда я читаю, что футболист тратит 100 тысяч рублей в Москве…

– Это невозможно.

– Это невозможно!

– Но если ты берешь, грубо говоря, только продукты в магазине, еду только считаешь, то наверное, может быть 100 тысяч. Если ты не берешь в расчет бензин, все остальное.

– Если мы говорим о жизни, когда ты просто сидишь дома, то я, наверное, проживу на 100 тысяч рублей, легко. Но траты ведь не только на мою личную жизнь. Условно, мне нужно поехать и снять Антона Миранчука в Швейцарии. Сейчас обычный билет туда-обратно через Стамбул стоит 120 тысяч рублей. Это траты же, правильно? Отель – тоже.