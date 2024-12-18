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    • Арустамян рассказал, сколько тратит на жизнь в Москве в месяц

    Арустамян рассказал, сколько тратит на жизнь в Москве в месяц

    Комментатор Нобель Арустамян дал интервью Федору Смолову. В нем он рассказал о своих финансовых тратах.

    – Сколько ты тратишь в месяц? Сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

    – Так. Я не могу сейчас посчитать. Но к сожалению, много. Причем это касается всех валют. К сожалению, цены растут.

    – Ну, посчитай. Как это ты не можешь посчитать?

    – Я не смогу.

    – Почему?

    – Потому что по-разному!

    – Ну, ты хитро устроился. Всех ты спрашиваешь, а сам не хочешь отвечать.

    – Почему? Я тебе отвечаю. В один месяц могу поехать в отпуск, другой месяц не еду в отпуск…

    – Давай без каких-то там основательных покупок. Вот на жизнь в Москве в месяц.

    – У меня нет четкого ответа, к сожалению.

    – Окей. Давай скажем, это больше чем полмиллиона рублей или меньше?

    – Да, конечно.

    – Больше?

    – Конечно. Когда я читаю, что футболист тратит 100 тысяч рублей в Москве…

    – Это невозможно.

    – Это невозможно!

    – Но если ты берешь, грубо говоря, только продукты в магазине, еду только считаешь, то наверное, может быть 100 тысяч. Если ты не берешь в расчет бензин, все остальное.

    – Если мы говорим о жизни, когда ты просто сидишь дома, то я, наверное, проживу на 100 тысяч рублей, легко. Но траты ведь не только на мою личную жизнь. Условно, мне нужно поехать и снять Антона Миранчука в Швейцарии. Сейчас обычный билет туда-обратно через Стамбул стоит 120 тысяч рублей. Это траты же, правильно? Отель – тоже.

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    Источник: ютуб-канал Федора Смолова

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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1734491628
    " снять Антона Миранчука в Швейцарии" Да, это, наверное, реально дорого))
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