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    Мостовой высказался о возможности возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что уже 15 лет ждет предложения от московского клуба.

    – «Спартак» – главная команда в вашей жизни?

    – Да, «Спартак» – главная команда в моей жизни, потому что в этом клубе меня воспитали, как игрока. Когда меня спрашивают о том, благодаря кому я стал футболистом, я отвечаю, что благодаря Олегу Ивановичу Романцеву и Константину Ивановичу Бескову.

    Ну и благодаря моему фанатизму и моей любви к футболу. Футбольный мяч с детства для меня был главной игрушкой. Я спал с мячом, просыпался с мячом, шел из дома до школы, жонглируя мячом, оставлял мяч в подвале школьном, и обратно, из школы также брал мяч и, жонглируя, шел домой. И так каждый день.

    – Можете представить, что однажды придете в «Спартак» в качестве тренера?

    – Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное. (Смеется.)

    Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю «Спартак». С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня.

    • Мостовой обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
    • В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».
    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734497800
    Шо, опять)
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    Борис34684
    1734498024
    Не понятно о чем говорит этот человек, который до сих пор не получил тренерскую лицензию.
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