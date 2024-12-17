Евсеев раскрыл, на какую должность его приглашал «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, что его приглашали в клуб на управленческую должность.
– «Локомотив»? Ничего не было. Ни разу никто не приглашал. Только в 35 лет – я ещe играл – Ольга Смородская предложила поработать с болельщиками.
– Как отреагировали?
– Никак. Продолжил играть в футбол.
– А хотелось бы вернуться?
– Позовут – вернусь. У меня желаний много.
- Евсеев был в «Локомотиве» в 2000-2006 годах.
- Он провел за команду в чемпионате 161 матч, забил 19 голов.
- Сейчас Евсеев тренирует «Ленинградец».