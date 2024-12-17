Евсеев раскрыл, на какую должность его приглашал «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, что его приглашали в клуб на управленческую должность.

– «Локомотив»? Ничего не было. Ни разу никто не приглашал. Только в 35 лет – я ещe играл – Ольга Смородская предложила поработать с болельщиками.

– Как отреагировали?

– Никак. Продолжил играть в футбол.

– А хотелось бы вернуться?

– Позовут – вернусь. У меня желаний много.