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    • Евсеев раскрыл, на какую должность его приглашал «Локомотив»

    Евсеев раскрыл, на какую должность его приглашал «Локомотив»

    Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев рассказал, что его приглашали в клуб на управленческую должность.

    – «Локомотив»? Ничего не было. Ни разу никто не приглашал. Только в 35 лет – я ещe играл – Ольга Смородская предложила поработать с болельщиками.

    – Как отреагировали?

    – Никак. Продолжил играть в футбол.

    – А хотелось бы вернуться?

    – Позовут – вернусь. У меня желаний много.

    • Евсеев был в «Локомотиве» в 2000-2006 годах.
    • Он провел за команду в чемпионате 161 матч, забил 19 голов.
    • Сейчас Евсеев тренирует «Ленинградец».

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 23:10
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    1734466606
    Ты же уже тренировал,поэтому кончай соперничать с Мостовым-он тут непобедим!
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