Евсеев назвал самый европейский город России

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

– Бывший тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков так прикипел душой к Питеру, что остался там насовсем. Как вам живeтся и работается в Северной столице?

– Я всегда хотел в Питере жить. Это вторая столица, хотя ленинградцы с этим категорически не согласятся. В какой-то степени я их понимаю. Мне посчастливилось пожить это время в Санкт-Петербурге, и я по-хорошему впечатлeн. Город мне очень нравится.

– Чем конкретно?

– Раньше я приезжал сюда только как турист – игроком или тренером. Видел стандартный набор: гостиница, стадион, Нева, Невский проспект. А сейчас жил в другом месте, на Петроградке, рядом с Петропавловской крепостью, и совершенно с другой стороны увидел город и жизнь в нeм. Почувствовал спокойствие вдали от туристических маршрутов. До работы в Рощине мне ездить примерно столько же, сколько и в Москве – только наоборот, из города в область – около часа. Один минус: осенью меньше солнечных дней.

Местные работники предупреждали – ещe и снег будет. Но нам повезло – снегопадов особо не застали. Я был в январе на турнире Гранаткина и знаю, что такое 20-градусный мороз в Питере. Возле реки ощущается как -40°С (улыбается).

– Откуда это желание – пожить в Питере?

– С молодости Петербург нравился. А поработав тренером в разных местах и поездив по России, сполна прочувствовал разницу между разными городами.

– Питер – самый европейский город России?

– Да.

– В бытность футболистом вас случайно в «Зенит» не приглашали?

– Я не знаю. Наверное, приглашали.

– Почему наверное?

– У меня такой информации не было.