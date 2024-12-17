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    Евсеев назвал самый европейский город России

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

    – Бывший тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков так прикипел душой к Питеру, что остался там насовсем. Как вам живeтся и работается в Северной столице?

    – Я всегда хотел в Питере жить. Это вторая столица, хотя ленинградцы с этим категорически не согласятся. В какой-то степени я их понимаю. Мне посчастливилось пожить это время в Санкт-Петербурге, и я по-хорошему впечатлeн. Город мне очень нравится.

    – Чем конкретно?

    – Раньше я приезжал сюда только как турист – игроком или тренером. Видел стандартный набор: гостиница, стадион, Нева, Невский проспект. А сейчас жил в другом месте, на Петроградке, рядом с Петропавловской крепостью, и совершенно с другой стороны увидел город и жизнь в нeм. Почувствовал спокойствие вдали от туристических маршрутов. До работы в Рощине мне ездить примерно столько же, сколько и в Москве – только наоборот, из города в область – около часа. Один минус: осенью меньше солнечных дней.

    Местные работники предупреждали – ещe и снег будет. Но нам повезло – снегопадов особо не застали. Я был в январе на турнире Гранаткина и знаю, что такое 20-градусный мороз в Питере. Возле реки ощущается как -40°С (улыбается).

    – Откуда это желание – пожить в Питере?

    – С молодости Петербург нравился. А поработав тренером в разных местах и поездив по России, сполна прочувствовал разницу между разными городами.

    – Питер – самый европейский город России?

    – Да.

    – В бытность футболистом вас случайно в «Зенит» не приглашали?

    – Я не знаю. Наверное, приглашали.

    – Почему наверное?

    – У меня такой информации не было.

    • Евсеев принял «Ленинградец» осенью.
    • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Локомотив».
    • Осенью Евсеев пережил нападение в Астрахани.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 20:15
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1734456187
    Ленинградцев уже почти нет- "понаехи" и "санкт-петербуржцы",что зачастую одно и то же. Отличительная черта : Они спотыкаются о поребрики,входя в парадную ,после потребления шавермы,и не приемлют историческое самоназвание Питер.
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    Тинез Розоп
    1734457322
    Если сравнивать по количеству молодых Гребней , то это да. Половина молодёжи с крашенными головами и гейскими повадками…
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    рылы
    1734459509
    у россиян спросили, какой город второй в стране. казань! - ответили в казани екатеринбург! - ответили в екатеринбурге москва! - ответили в санкт-петербурге гы-гы!
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    DMитрий
    1734460524
    Скажите ему, что Рощино не склоняется!
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