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    • Адвокат Сафонова: «Аппетиты экс-жены Матвея растут из процесса в процесс»

    Адвокат Сафонова: «Аппетиты экс-жены Матвея растут из процесса в процесс»

    Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал ход судебных разбирательств с экс-супругой игрока Анастасией.

    • Кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.
    • Ранее Анастасия сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.
    • Футболист развелся с женой в 2021 году. Сейчас он встречается с Мариной Кондратюк, которая на 4 года старше него.

    – Сложилось впечатление, особенно после ряда заявлений экс‑супруги Матвея на первых стадиях процесса, что Сафонов хочет оставить свою дочь без денег. Это ведь не так?

    – Конечно, нет. Мы понимаем, что резкие необоснованные высказывания Анастасии и ее представителей способствуют формированию негативной оценки действий Матвея.

    Но при всем при этом Матвей, будучи, на мой взгляд, очень порядочным и ответственным молодым человеком, со своей стороны ни разу не нарушил своей обязанности по содержанию дочери и выплате алиментов. Не желая выносить эту деликатную тему на общественное обсуждение, он ни разу не прокомментировал текущую ситуацию.

    Однако аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут, а позиции, представленные суду, не выдерживают никакой критики и носят оскорбительный характер, затрагивают интересы не только Матвея, но близких ему людей.

    Представители Анастасии в суде открыто заявляют от ее имени, что: «группа лиц совершила рейдерский захват Матвея и его денег и что его нужно спасти». Обвиняют всех, включая судей, в коррупции и некоем «мужском лобби». И это несмотря на то, что до настоящего времени все решения судами приняты в пользу Анастасии. Причем тут нарушение прав ребенка? Кто их нарушает?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2024 18:13
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