Клубы РПЛ попросили игроков ограничить публикацию фото с зарубежных курортов

Некоторые клубы РПЛ обратились к игрокам с предупреждением. Футболистов попросили ограничить публикации в соцсетях фото– и видеокадров с зарубежных курортов.

«Вижу, что некоторые клубы предупредили своих работников не частить или вообще не информировать граждан, где они и за сколько проводят каникулы.

Потому что реакция и обвинения с мотивом «зажрались» будет пожестче. В принципе, все выстраивается и так в довольно системный ряд «популярность футбола падает – футбол не национальный вид спорта», чтобы не понять, к чему это идет.

Государство будет давать футболу значительно меньше денег. И тут все будет в строку.

Живите на свои», – написал инсайдер Сергей Егоров.