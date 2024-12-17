Клубы РПЛ попросили игроков ограничить публикацию фото с зарубежных курортов

Некоторые клубы РПЛ обратились к игрокам с предупреждением. Футболистов попросили ограничить публикации в соцсетях фото– и видеокадров с зарубежных курортов.
«Вижу, что некоторые клубы предупредили своих работников не частить или вообще не информировать граждан, где они и за сколько проводят каникулы.
Потому что реакция и обвинения с мотивом «зажрались» будет пожестче. В принципе, все выстраивается и так в довольно системный ряд «популярность футбола падает – футбол не национальный вид спорта», чтобы не понять, к чему это идет.
Государство будет давать футболу значительно меньше денег. И тут все будет в строку.
Живите на свои», – написал инсайдер Сергей Егоров.
- РПЛ ушла на паузу до февраля.
- Турнир возобновится 28 февраля.
- Лидирует «Краснодар».