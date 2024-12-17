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    • Клубы РПЛ попросили игроков ограничить публикацию фото с зарубежных курортов

    Клубы РПЛ попросили игроков ограничить публикацию фото с зарубежных курортов

    Некоторые клубы РПЛ обратились к игрокам с предупреждением. Футболистов попросили ограничить публикации в соцсетях фото– и видеокадров с зарубежных курортов.

    «Вижу, что некоторые клубы предупредили своих работников не частить или вообще не информировать граждан, где они и за сколько проводят каникулы.

    Потому что реакция и обвинения с мотивом «зажрались» будет пожестче. В принципе, все выстраивается и так в довольно системный ряд «популярность футбола падает – футбол не национальный вид спорта», чтобы не понять, к чему это идет.

    Государство будет давать футболу значительно меньше денег. И тут все будет в строку.

    Живите на свои», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • РПЛ ушла на паузу до февраля.
    • Турнир возобновится 28 февраля.
    • Лидирует «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    17.12.2024 22:52
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    Не очень-то они стесняются.Хоть в "дубаЯх,да на свои...
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