УЕФА исключил участие России в отборе на ЧМ-2026

Сборная России не примет участие в отборе чемпионата мира-2026 и не получит шанса побороться за выход в финальный турнир.
Источник «Матч ТВ» в УЕФА заявил, что состав отборочных групп не позволяет рассчитывать на добавление команды в одну из них после жеребьевки и до старта квалификации.
– Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами.
Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.
Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах. Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира.
– Назовете лояльные к России и готовые с ней играть сборные?
– Не стоит этого делать, чтобы не доставлять коллегам дополнительных проблем.
- Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе прошла 13 декабря. 54 сборные сыграют в 12 группах. В шести по четыре команды и еще в шести – по пять.
- Первые игры в группах с пятью сборными пройдут 21-22 марта, в группах с четырьмя сборными – 4-6 сентября.