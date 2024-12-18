УЕФА исключил участие России в отборе на ЧМ-2026

Сборная России не примет участие в отборе чемпионата мира-2026 и не получит шанса побороться за выход в финальный турнир.

Источник «Матч ТВ» в УЕФА заявил, что состав отборочных групп не позволяет рассчитывать на добавление команды в одну из них после жеребьевки и до старта квалификации.

– Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами.

Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.

Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах. Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира.

– Назовете лояльные к России и готовые с ней играть сборные?

– Не стоит этого делать, чтобы не доставлять коллегам дополнительных проблем.