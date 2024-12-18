Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    УЕФА исключил участие России в отборе на ЧМ-2026

    Сборная России не примет участие в отборе чемпионата мира-2026 и не получит шанса побороться за выход в финальный турнир.

    Источник «Матч ТВ» в УЕФА заявил, что состав отборочных групп не позволяет рассчитывать на добавление команды в одну из них после жеребьевки и до старта квалификации.

    – Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами.

    Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.

    Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах. Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира.

    – Назовете лояльные к России и готовые с ней играть сборные?

    – Не стоит этого делать, чтобы не доставлять коллегам дополнительных проблем.

    • Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе прошла 13 декабря. 54 сборные сыграют в 12 группах. В шести по четыре команды и еще в шести – по пять.
    • Первые игры в группах с пятью сборными пройдут 21-22 марта, в группах с четырьмя сборными – 4-6 сентября.

    Новости по теме
    Мостовой назвал год, в котором сборная России была сильнейшей за время его карьеры 2
    Писарев: «Карпин готов к работе в топ-клубе» 4
    Кафанов заявил о прогрессе Сафонова в «ПСЖ» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:01
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    темирхан
    1734499439
    так это факт! пока америкашки не подпишут капитуляцию, ни чего не будет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 