Тарханов ответил, кто играет в РПЛ лучше Угальде

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов не считает форварда команды Манфреда Угальде лучшим в первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, Алексей Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень.

Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», – сказал Тарханов.