Тарханов ответил, кто играет в РПЛ лучше Угальде

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов не считает форварда команды Манфреда Угальде лучшим в первой части сезона РПЛ.
«На мой взгляд, Алексей Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень.
Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», – сказал Тарханов.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- С 10 голами Алексей идет 2-м в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- Батраков за последний год подорожал в 40 раз – до 8 миллионов евро.