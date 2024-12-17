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    Тарханов ответил, кто играет в РПЛ лучше Угальде

    Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов не считает форварда команды Манфреда Угальде лучшим в первой части сезона РПЛ.

    «На мой взгляд, Алексей Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень.

    Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», – сказал Тарханов.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • С 10 голами Алексей идет 2-м в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков за последний год подорожал в 40 раз – до 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.12.2024 18:23
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    Комментарии (5)
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    andr45
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    Угальде НИКОГДА не будет лучшим игроком) Он же СПАРТАКОВЕЦ) По мнению всех этих експертов, которые ни черта не понимают в футболе, даже Тюкавин лучше Угальде))) «Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах»
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734454181
    Глушенков до травмы тоже играл бодро, оценивать надо за сезон, а не за малый период
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