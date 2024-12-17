Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Экс-тренер «Спартака» Гунько рассказал, как стал армянином

    Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько раскрыл подробности получения армянского паспорта.

    – Как получали паспорт Армении? Нужно ли было сдавать экзамены, или получали по упрощенной процедуре?

    – Никаких экзаменов я не сдавал и с трудностями не столкнулся. Как только приехал в Армению, я пытался разыскать своего дедушку-армянина из Арарата. Я брал свидетельство рождения мамы и подавал его в архив, но найти его не удавалось.

    Оказалось, что наш тренер по вратарям жил в одном доме с моим родственником – из-за такого случайного стечения обстоятельств я всe-таки разыскал свои армянский корни. На этих основаниях я подал документы для получения паспорта, который впоследствии помог мне выезжать на еврокубки с командой. Получить визу в российский паспорт было бы гораздо сложнее.

    • Гунько возглавлял «Спартак» в 2014 году.
    • Тренер приводил «Урарту» к чемпионству в 2023 году.
    • В «Урарту» 7 российских игроков.

    Новости по теме
    Спартаковца Игнатова хотят видеть в Армении 2
    «Урарту» готов принять Мостового на стажировку 5
    Гунько назвал главного конкурента «Зенита» в сезоне РПЛ 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2024 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тинез Розоп
    1734450219
    Гуньконян он оказывается?..
    Ответить
    Arvlad
    1734454765
    Тупые и непрофессиональные заголовки - "правят"! Гражданин Армении и гражданин армянской национальности - разные понятия!
    Ответить
    alefreddy
    1734455641
    хо.хол стал армянином-гремучая смесь
    Ответить
    Интерес
    1734456654
    Самый свежий анекдот.В архивах ничего не нашли,но вот сосед подмогнул... Вспомнился комментарий отдыхающего в Абхазии :"В Абхазии отдыхать отлично,у меня кунак-начальник горотдела местной милиции!".
    Ответить
    Янвapь 69
    1734460880
    Тушинские армяне
    Ответить
    zigbert
    1734462840
    Ну хоть каких то результатов добился.Молодец.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 