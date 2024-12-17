Экс-тренер «Спартака» Гунько рассказал, как стал армянином

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько раскрыл подробности получения армянского паспорта.

– Как получали паспорт Армении? Нужно ли было сдавать экзамены, или получали по упрощенной процедуре?

– Никаких экзаменов я не сдавал и с трудностями не столкнулся. Как только приехал в Армению, я пытался разыскать своего дедушку-армянина из Арарата. Я брал свидетельство рождения мамы и подавал его в архив, но найти его не удавалось.

Оказалось, что наш тренер по вратарям жил в одном доме с моим родственником – из-за такого случайного стечения обстоятельств я всe-таки разыскал свои армянский корни. На этих основаниях я подал документы для получения паспорта, который впоследствии помог мне выезжать на еврокубки с командой. Получить визу в российский паспорт было бы гораздо сложнее.