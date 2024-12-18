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    Появились результаты Мудрика на детекторе лжи

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик был проверен на детекторе лжи.

    Ранее стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест в ноябре после матча за сборную Украины. У него обнаружили мельдоний.

    Мудрик прошел проверку на полиграфе. Он отрицал прием запрещенных веществ, а его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия», что с высокой вероятностью говорит о его честности.

    • Мудрик из-за положительной допинг-пробы пропустил последние матчи «Челси».
    • Его временно отстранили от футбола.

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    Источник: «ТаТоТаке»

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    18.12.2024 15:35
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    Комментарии (2)
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    Аналитик77
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    Получается или полиграф плохо работает или химическая лаборатория !
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    Аналитик77
    1734566766
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