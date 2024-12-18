Появились результаты Мудрика на детекторе лжи

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик был проверен на детекторе лжи.

Ранее стало известно, что футболист сдал положительный допинг-тест в ноябре после матча за сборную Украины. У него обнаружили мельдоний.

Мудрик прошел проверку на полиграфе. Он отрицал прием запрещенных веществ, а его ответы «в несколько раз превысили среднюю норму доверия», что с высокой вероятностью говорит о его честности.