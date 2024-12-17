Червиченко заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Пока Мусаев в «Краснодаре», клубу про чемпионство можно забыть.

Человек приятный, хороший специалист, разбирается, но он не победитель. Бывает такое, что человек не победитель. Нет духа победного. Забирается наверх – начинается трепыхание и падение вниз. Он не может идти вверх на зубах.

«Краснодар» всегда сыпется в самый нужный момент», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.