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    • Червиченко заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

    Червиченко заявил, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

    «Пока Мусаев в «Краснодаре», клубу про чемпионство можно забыть.

    Человек приятный, хороший специалист, разбирается, но он не победитель. Бывает такое, что человек не победитель. Нет духа победного. Забирается наверх – начинается трепыхание и падение вниз. Он не может идти вверх на зубах.

    «Краснодар» всегда сыпется в самый нужный момент», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Мусаев вернулся в клуб весной.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 21:23
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    Комментарии (1)
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    рылы
    1734460378
    ну, в теории, если так посудить: динамо не хватило всего одного гола для чемпионства. краснодару для чемпионства помешал всего один гол зенита примерно на 86 минуте. то есть, краснодар был, по сути, без пяти минут чемпион, как говорится. но не повезло. короче, я не согласен с червиченко, мусаев практически смог. это вам не спартаг и 6 место, как обычно.
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