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    • Аршавин отреагировал на резонансные заявления губернатора Федорищева

    Аршавин отреагировал на резонансные заявления губернатора Федорищева

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о коррупционном скандале вокруг «Крыльев Советов».

    • Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
    • Летом «Крылья» планируют заменить Осинькина на Евгения Калешина – он приоритетный кандидат.
    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.

    «Мне кажется, он поставил в неловкое положение руководство нашего футбола. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому всe и идeт, то очень интересно всe выходит.

    После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет, тогда что-то не то с губернатором, если никаких фактов не предоставил. Я думаю, что он пришeл на то поле, где не знает законов и не знает людей, которые на нeм играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 23:59
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