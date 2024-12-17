Аршавин отреагировал на резонансные заявления губернатора Федорищева

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о коррупционном скандале вокруг «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Летом «Крылья» планируют заменить Осинькина на Евгения Калешина – он приоритетный кандидат.

«Крылья» идут в РПЛ 10-ми.

«Мне кажется, он поставил в неловкое положение руководство нашего футбола. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому всe и идeт, то очень интересно всe выходит.

После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет, тогда что-то не то с губернатором, если никаких фактов не предоставил. Я думаю, что он пришeл на то поле, где не знает законов и не знает людей, которые на нeм играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».