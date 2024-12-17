Росохотрыболовсоюз вступился за Воробьева из «Локо» на фоне скандала: «Развелось зоозащитников»

Заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

– К сожалению, такой резонанс бывает, потому что граждане не образованны в части охоты. Видимо, большинство живут в городах, поэтому им кажется, что это дико. На самом деле, это нормально и разрешено государством. Ничего криминального в охоте нет, если у футболиста и его друзей были разрешения, законы не нарушены.

Можно говорить и с другой стороны: охотники помогают сохранять животный мир. Разные зайцы, утки и другие животные тысячами гибнут от химикатов – это никого не волнует. Владельцы земель поливают ими зерно, чтобы защититься от мышей. Дикие звери, съев это зерно, погибают. Охота же проводится три-четыре месяца в году. Охотники как раз помогают животным, подкармливают их. У нас три года назад тысячи журавлей на полях погибли из-за отравленного зерна.

Охотники же не сокращают численность животных. У нас охота регулируемая. Все делается так, чтобы охота была вечной и ею могли заниматься дети и внуки. У нас более половины страны живет на охоте – приедьте за Урал, там для людей это образ жизни. И если разобраться, охота честнее, чем домашнее хозяйство. Птица на воле может улететь от охотника, а на хозяйстве ее точно забьют.

На юге России раньше шакалов не было, а сейчас их полно в связи с изменением климата. Они не боятся людей, заходят в хозяйства, убивают домашних животных. Лисы ходят в черте Москвы, а они переносят бешенство, ловят зайчат, с ними нужно бороться. Этим и занимаются охотники.

Охота во всем мире нормально воспринимается. В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Люди не понимают ситуации.

– Единственное, что неправильно сделал Воробьев, – это выложил фотографию?

– Мы, охотники, фотографируемся с добычей. Ничего противозаконного в этом нет. Если разрешение на охоту есть, то что тут такого? Если футболист хочет как-то оправдаться, пусть покажет фотографию разрешения и все.