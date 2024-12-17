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    • Росохотрыболовсоюз вступился за Воробьева из «Локо» на фоне скандала: «Развелось зоозащитников»

    Росохотрыболовсоюз вступился за Воробьева из «Локо» на фоне скандала: «Развелось зоозащитников»

    Заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    – К сожалению, такой резонанс бывает, потому что граждане не образованны в части охоты. Видимо, большинство живут в городах, поэтому им кажется, что это дико. На самом деле, это нормально и разрешено государством. Ничего криминального в охоте нет, если у футболиста и его друзей были разрешения, законы не нарушены.

    Можно говорить и с другой стороны: охотники помогают сохранять животный мир. Разные зайцы, утки и другие животные тысячами гибнут от химикатов – это никого не волнует. Владельцы земель поливают ими зерно, чтобы защититься от мышей. Дикие звери, съев это зерно, погибают. Охота же проводится три-четыре месяца в году. Охотники как раз помогают животным, подкармливают их. У нас три года назад тысячи журавлей на полях погибли из-за отравленного зерна.

    Охотники же не сокращают численность животных. У нас охота регулируемая. Все делается так, чтобы охота была вечной и ею могли заниматься дети и внуки. У нас более половины страны живет на охоте – приедьте за Урал, там для людей это образ жизни. И если разобраться, охота честнее, чем домашнее хозяйство. Птица на воле может улететь от охотника, а на хозяйстве ее точно забьют.

    На юге России раньше шакалов не было, а сейчас их полно в связи с изменением климата. Они не боятся людей, заходят в хозяйства, убивают домашних животных. Лисы ходят в черте Москвы, а они переносят бешенство, ловят зайчат, с ними нужно бороться. Этим и занимаются охотники.

    Охота во всем мире нормально воспринимается. В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Люди не понимают ситуации.

    – Единственное, что неправильно сделал Воробьев, – это выложил фотографию?

    – Мы, охотники, фотографируемся с добычей. Ничего противозаконного в этом нет. Если разрешение на охоту есть, то что тут такого? Если футболист хочет как-то оправдаться, пусть покажет фотографию разрешения и все.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.12.2024 17:31
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1734446385
    ...ну, всё! Ты попал! Теперь и тебя "посчитают")...
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    Интерес
    1734446876
    Странно,если бы эта организация выступила против,Да там охотилось 13 человек,и застрелили всего 11 зайцев! То есть,и тут немного не без подмен обошлось.А есть и такое мнение : "Четвёртый день со всех сторон, лишь опускается прохлада, покой взрывает канонада – открыт охотничий сезон! Гремят дуплеты в тишине, сверкают огненные вспышки. И всем понятно: есть излишки свинца и пороха в стране. Бьют из скрадков, навскидку, влёт, по уткам, чайкам, по воронам. Числом расстрелянных патронов итоги каждый подобьёт. Потом, сойдясь на костерок, съедят по крякве, выпьют водки. И, погрузив трофеи в лодки, отбудут в ближний городок. Откуда могут знать они, как зимним утром, спозаранок кричит тоскующий подранок в петле последней полыньи…" "Охотничий сезо
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    Литейный 4 (returned)
    1734447692
    Браконьеры убивают животных Даже не понимая что сами животные. Очень глупые и злые животные… Гыгыгы
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    Mirak92
    1734450478
    А как мясо жрать то вкусно. Я тоже лицимеров этих не понимаю. Или все до..я веганы стали? Он же не с КАМАЗом зайчатины сфоткался. Они плодятся, как тараканы, есть определенный сезон охоты
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    TOMSON
    1734452466
    Что за «Если были разрешения»? Так были или нет? На такой волне можно было бы и проверить. Он же в базе числится? Соответственно, на кнопку нажал информацию получил. Если все законно рты всем позакрывал.
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    Спартач80
    1734453704
    Тут всё верно сказано.
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