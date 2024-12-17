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    Спартаковца Игнатова хотят видеть в Армении

    Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько не против заполучить спартаковца Михаила Игнатова.

    «Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Я разговаривал с его родителями, чтобы они убедили его остаться в академии «Спартака». Игнатов всe-таки съездил в Португалию, но потом вернулся.

    Разумеется, он очень талантливый игрок, но он никак не может раскрыть свой талант. Не понимаю, что ему мешает. Так или иначе, я хотел бы видеть такого качественного игрока в «Урарту», – сказал Гунько.

    • В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    17.12.2024 18:32
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
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    Гуньковян хочет видеть Инатосяна в Армении
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