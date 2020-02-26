«Бавария» представила форму, созданную к 120-летию клуба

«Бавария» в своем клубном магазине представила форму, созданную к 120-летию клуба.
В новой экипировке мюнхенцы сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом».
- «Бавария» основана 27 февраля 1900 года. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.
- На счету мюнхенского клуба – 29 чемпионских титулов и 19 Кубков Германии, а также пять побед в Лиге чемпионов.
- После 23 туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в таблице.
Источник: Официальный сайт «Баварии»