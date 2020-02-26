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«Бавария» представила форму, созданную к 120-летию клуба

26 февраля 2020, 13:06
6

«Бавария» в своем клубном магазине представила форму, созданную к 120-летию клуба.

В новой экипировке мюнхенцы сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом».

  • «Бавария» основана 27 февраля 1900 года. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.
  • На счету мюнхенского клуба – 29 чемпионских титулов и 19 Кубков Германии, а также пять побед в Лиге чемпионов.
  • После 23 туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в таблице.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (6)
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Romio-xxx
1582713403
Как будто белую манишку накинули сверху...
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mihail200606
1582715132
Ну так...
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Nerlinger
1582723838
Весьма так себе
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PNZ1985
1582723980
это шаверма..
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sir_Alex
1582724071
Истинного арийца выбрали для фотосессии!
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Danish Dynamite
1582733763
Напомнило 1998-99, серо-бордовое. Было бы неплохо
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