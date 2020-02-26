РПЛ представила новый трофей чемпионата России

РПЛ в твиттере опубликовала видео с кубком, который будет вручаться чемпионам России, начиная с сезона-2019/20.
«Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ», – говорится в подписи к видео.
- В июле пресс-служба Премьер-лиги опубликовала изображения нового чемпионского кубка и медалей.
- Награды были разработаны совместно со студией Артемия Лебедева.
- Также был представлен новый мяч соревнования.
- Действующий чемпион РПЛ – «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РПЛ