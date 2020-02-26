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РПЛ представила новый трофей чемпионата России

26 февраля 2020, 19:20
17

РПЛ в твиттере опубликовала видео с кубком, который будет вручаться чемпионам России, начиная с сезона-2019/20.

«Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ», – говорится в подписи к видео.

  • В июле пресс-служба Премьер-лиги опубликовала изображения нового чемпионского кубка и медалей.
  • Награды были разработаны совместно со студией Артемия Лебедева.
  • Также был представлен новый мяч соревнования.
  • Действующий чемпион РПЛ – «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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treaner
1582734566
овно
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portero
1582735281
А шампусик можно в него налить, голова то снимается? Если нет то плохо......
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mihail200606
1582735987
Качество футбола то от этого не зависит.. Шняга была, так и останется..
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ufos73
1582736448
Ну наконец бомжи выиграют ЛЧ! Заодно и кубок ЧМ получат! )))
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Jurabay
1582736531
Админ твой рпл на данный момент ваше не тема! Сегодня лига чемпионов)))
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Boeung777
1582739744
Бл@ть, кубок, гимн, только не уровень футбола. пошёл распил бабла тинькоффского.
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Boeung777
1582739945
Бл@ть, я не являюсь болельщиком ни Спартака, ни Зенита, но из-за этих маньяков (борат и аларм) вообще не возможно читать новости. Самим то не тошнит?
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3a zenit
1582741764
красивый и хрен сломаешь.
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BRO_football
1582742111
Хрень, как и всё, что делает студия Артемия Лебедева. Кубок какой-то слишком дырявый, как и весь наш РПЛ, и выглядит так же уныло. Да и это не кубок вовсе, а трофей. Кубок - это, прежде всего, сосуд, в который можно налить жидкость.
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Диктор
1582777848
Кубок есть кубок какая разница как он будет выглядеть-считаю развели воду в ступе.
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