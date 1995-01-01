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    РПЛ представила новый трофей чемпионата России

    РПЛ в твиттере опубликовала видео с кубком, который будет вручаться чемпионам России, начиная с сезона-2019/20.

    «Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ», – говорится в подписи к видео.

    • В июле пресс-служба Премьер-лиги опубликовала изображения нового чемпионского кубка и медалей.
    • Награды были разработаны совместно со студией Артемия Лебедева.
    • Также был представлен новый мяч соревнования.
    • Действующий чемпион РПЛ – «Зенит».

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1755

      Борат 32 минуты назад

      Тадеска: кубок фон-бет красивее !
      Сёмин: как с него бухать ?
      Семак: такого у нас нет, забираем !
      Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Jurabay 36 минут назад

      Админ твой рпл на данный момент ваше не тема! Сегодня лига чемпионов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8256

      ufos73 37 минут назад

      Ну наконец бомжи выиграют ЛЧ! Заодно и кубок ЧМ получат! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6916

      mihail200606 45 минут назад

      Качество футбола то от этого не зависит.. Шняга была, так и останется..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1310

      Литейный4 52 минуты назад

      Очередной Кубок уедет в Петербург. Гыгыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +37532

      portero 57 минут назад

      А шампусик можно в него налить, голова то снимается? Если нет то плохо......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      treaner 1 час назад

      овно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      alarm 1 час назад

      показали трофей, которого никогда не будет у спортага)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1953

      shurik45 1 час назад

      Новый трофей и новый чемпион!)))

      0
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      Рейтинг: +37532

      portero > shurik45 55 минут назад

      Краснодар или Ростов , если новый чемпион, но в этом году такой расклад маловероятен.

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