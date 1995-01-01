РПЛ представила новый трофей чемпионата России

Тадеска: кубок фон-бет красивее !
Сёмин: как с него бухать ?
Семак: такого у нас нет, забираем !
Гыгыгы
РПЛ в твиттере опубликовала видео с кубком, который будет вручаться чемпионам России, начиная с сезона-2019/20.
«Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ», – говорится в подписи к видео.
- В июле пресс-служба Премьер-лиги опубликовала изображения нового чемпионского кубка и медалей.
- Награды были разработаны совместно со студией Артемия Лебедева.
- Также был представлен новый мяч соревнования.
- Действующий чемпион РПЛ – «Зенит».
Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) 26 февраля 2020 г.
Новый кубок чемпионов РПЛ в деталях#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/RrLZnTVYb9— Российская Премьер-Лига (@premierliga) 26 февраля 2020 г.