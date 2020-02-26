Венгер предлагает отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил против правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

Сейчас француз занимает должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Дома команды играют с мыслью «любой пропущенный мяч – половина на пути к вылету». Ощущение, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Уже давно предлагаю отменить это правило, за исключением экстратаймов, потому что значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими», – заявил Венгер.