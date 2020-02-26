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  • Венгер предлагает отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Венгер предлагает отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

26 февраля 2020, 11:10
5

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил против правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

Сейчас француз занимает должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Дома команды играют с мыслью «любой пропущенный мяч – половина на пути к вылету». Ощущение, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Уже давно предлагаю отменить это правило, за исключением экстратаймов, потому что значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими», – заявил Венгер.

  • Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966.

Источник: Mirror
Лига чемпионов Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (5)
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Maxi_7
1582708791
Это старая обида, не более, Арсен много раз вылетал из ЛЧ из-за этой системы... Но, если обратиться к здравому смыслу, то это правило справедливое... для примера - где вы будете себя чувствовать увереннее - на своем районе, где все знакомо, много друзей или в чужом, где вы никогда не были или бываете редко...и это мы говорим про простую жизнь, где мы просто прогуливаемся по улице, никто на вас не давит... другое дело, когда вы выходите делать результат и 80 тысяч человек это на спортивном событии 80 тысяч зверей, готовых разорвать вас на части, потому, что вы "чужой", и все, что отделяет их от вас это кучка стюардов... думаю, не нужно приводить в пример случаи из бразильских чемпионатов, где болельщики четвертовали и разрывали на части судей и футболистов прямо на футбольном поле... Мы можем сколько угодно называть себя цивилизованными людьми, но когда дело пахнет керосином, мы резко перестаем быть белыми и мохнатыми... и на подсознании мы это чувствуем...
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DeStar
1582719162
а по мне так все правильно, где это видано, что команда сыгравшая против другой 2 матча прошла дальше? это что за система на вылет? если первый матч 1-1, а второй 2-2 и все? по мне так бред
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Cules2013
1582727502
Факт существования "домашних" команд ставит крест на любых подобных философствованиях. На выезде забить и играть в целом сложнее. Это факт. С чем тут спорить?
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