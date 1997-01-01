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    Венгер предлагает отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил против правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

    Сейчас француз занимает должность главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

    «Дома команды играют с мыслью «любой пропущенный мяч – половина на пути к вылету». Ощущение, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

    Уже давно предлагаю отменить это правило, за исключением экстратаймов, потому что значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими», – заявил Венгер.

    • Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +386

      КрымForever 6 минут назад

      Нет. Правило правильное, оно заставляет атаковать соперника на его поле, а не ставить "автобус" перед своими воротами. Ну и заодно вскрывает продажных и заангажированых судей, как в том позорном матче Барселона-ПСЖ 6-1.

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      Рейтинг: +868

      Maxi_7 42 минуты назад

      Это старая обида, не более, Арсен много раз вылетал из ЛЧ из-за этой системы...
      Но, если обратиться к здравому смыслу, то это правило справедливое... для примера - где вы будете себя чувствовать увереннее - на своем районе, где все знакомо, много друзей или в чужом, где вы никогда не были или бываете редко...и это мы говорим про простую жизнь, где мы просто прогуливаемся по улице, никто на вас не давит... другое дело, когда вы выходите делать результат и 80 тысяч человек это на спортивном событии 80 тысяч зверей, готовых разорвать вас на части, потому, что вы "чужой", и все, что отделяет их от вас это кучка стюардов... думаю, не нужно приводить в пример случаи из бразильских чемпионатов, где болельщики четвертовали и разрывали на части судей и футболистов прямо на футбольном поле...
      Мы можем сколько угодно называть себя цивилизованными людьми, но когда дело пахнет керосином, мы резко перестаем быть белыми и мохнатыми... и на подсознании мы это чувствуем...

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      Рейтинг: +1687

      solodealer 1 час назад

      Разумно!

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