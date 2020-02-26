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  • CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов

CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов

26 февраля 2020, 14:10
11

«Манчестер Сити» подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона, сообщает Sky Sports.

CAS зарегистрировал апелляцию.

  • «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
  • Как писал Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.
  • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
  • В клубе считали, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
  • «Сити» потратит десятки миллионов на юристов.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити
Комментарии (11)
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DeStar
1582719208
ну и все, в след сезоне сити увидим в лч пока будет разбирательство, а потом им максиму дадут 1 гол дисквалификации, или вообще год условно)
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neveldomha
1582722546
Если у клуба есть неопровержимые доказательства в своей невиновности, то почему бы их уже сейчас не предоставить общественности. Их же никто не сможет опровергнуть
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Boeung777
1582724915
Ну, значит откажутся.
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portero
1582728028
И сколько ждать ответ, от этой мутной организации (CAS)
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моэм
1582782920
Очередное "мыло" на 200 серий от CAS ?
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zigbert
1582823279
Хорошо если эти доказательства будут высоко аргументированными.
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