CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона, сообщает Sky Sports.
CAS зарегистрировал апелляцию.
- «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
- Как писал Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.
- С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
- В клубе считали, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
- «Сити» потратит десятки миллионов на юристов.
Источник: Sky Sports