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    CAS принял апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА об исключении из Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» подал официальную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА об исключении команды из Лиги чемпионов на два ближайших сезона, сообщает Sky Sports.

    CAS зарегистрировал апелляцию.

    • «Сити» получил бан за нарушения правил ФФП в период с 2012 по 2016-й.
    • Как писал Daily Mail, в связи с этим команду могут лишить чемпионского титула сезона-2013/14. Тогда, в 2014 году, клуб штрафовали за нарушение финансового фэйр-плей.
    • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
    • В клубе считали, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
    • «Сити» потратит десятки миллионов на юристов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9349

      DeStar 33 минуты назад

      ну и все, в след сезоне сити увидим в лч пока будет разбирательство, а потом им максиму дадут 1 гол дисквалификации, или вообще год условно)

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