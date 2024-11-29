Номинанты на призы лучшему игроку и тренеру года по версии ФИФА

ФИФА в соцсетях огласила кандидатов на призы лучшему игроку и тренеру 2024 года.

На приз The Best в номинации «Лучший игрок года» претендуют:

На приз The Best в номинации «Лучший тренер года» претендуют:

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