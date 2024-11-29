Номинанты на призы лучшему игроку и тренеру года по версии ФИФА

ФИФА в соцсетях огласила кандидатов на призы лучшему игроку и тренеру 2024 года.
На приз The Best в номинации «Лучший игрок года» претендуют:
- Джуд Беллингем, Винисиус, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Килиан Мбаппе (все – «Реал»);
- Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»);
- Лионель Месси («Интер Майами»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Ламин Ямаль («Барселона»).
На приз The Best в номинации «Лучший тренер года» претендуют:
- Карло Анчелотти («Реал»);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Хаби Алонсо («Байер»);
- Лионель Скалони (сборная Аргентины);
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).
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Источник: «Бомбардир»