«Реал» – «Манчестер Сити»: Кроос – лидер сезона Лиги чемпионов по созданным голевым моментам

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». В составе испанцев есть лидер сезона турнира по созданным голевым моментам.
Речь идет о полузащитнике Тони Кроосе. Он создал за групповой этап 22 голевых момента – больше других футболистов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Мадриде.
- Кроос на рынке стоит 60 миллионов евро.
- В сезоне Примеры немец провел 22 матча, забил три гола, сделал четыре результативных паса.
Источник: твиттер OptaFranz