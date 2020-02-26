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  • «Реал» – «Манчестер Сити»: Кроос – лидер сезона Лиги чемпионов по созданным голевым моментам

«Реал» – «Манчестер Сити»: Кроос – лидер сезона Лиги чемпионов по созданным голевым моментам

26 февраля 2020, 22:52

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». В составе испанцев есть лидер сезона турнира по созданным голевым моментам.

Речь идет о полузащитнике Тони Кроосе. Он создал за групповой этап 22 голевых момента – больше других футболистов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Мадриде.
  • Кроос на рынке стоит 60 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры немец провел 22 матча, забил три гола, сделал четыре результативных паса.

Источник: твиттер OptaFranz
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Сити Кроос Тони
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