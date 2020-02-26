Прядкин: «Надеюсь, Тиньков полюбит наш футбол»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе основателя «Тинькофф-Банка» Олега Тинькова.

«Переговоры начинались через него. Мы все изучили. Он же говорил, что есть и акционеры, и другие люди, которые занимаются банком. Надеюсь, что Олег Тиньков полюбит наш футбол», – сказал Прядкин.

В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

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