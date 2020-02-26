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Прядкин: «Надеюсь, Тиньков полюбит наш футбол»

26 февраля 2020, 16:19
8

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе основателя «Тинькофф-Банка» Олега Тинькова.

«Переговоры начинались через него. Мы все изучили. Он же говорил, что есть и акционеры, и другие люди, которые занимаются банком. Надеюсь, что Олег Тиньков полюбит наш футбол», – сказал Прядкин.

  • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
  • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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sir_Alex
1582723691
Он уже всё сказал про российский футбол.
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neveldomha
1582723824
Деньги давай и иди в ухань. То же мне нашли спасителя.
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gor77
1582734586
Тиньков всю жизнь занимается фарцовкой и любит только велоспорт. До сих пор содержит профессиональную российскую велокоманду - Tinkoff-Saxo. К этому "партнёрству" не имеет никакого отношения - это банк. Но при удобном случае всегда красиво продаёт свою ТМ, т. е. фамилию. Всё.
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Andrew01
1582738135
Ждем новой акции от Тинькофф, обладатели кредитных карт получат скидку 10% при покупке билета на матчи РПЛ? и в 10 раз больше звонков с навязыванием этих карт. Уже даже не представляются с какой организации звонят, сразу начинают свою х..ю нести, а когда так впаривают, значит где-то хотят нае...ть
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sir_Alex
1582739966
Как можно полюбить ЭТО?
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ilichkadr
1582784548
Ради бабла Тинькову всё равно кого любить. Прядкин тоже не исключение.
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