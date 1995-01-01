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    Прядкин: «Надеюсь, Тиньков полюбит наш футбол»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал высказывания о футболе основателя «Тинькофф-Банка» Олега Тинькова.

    «Переговоры начинались через него. Мы все изучили. Он же говорил, что есть и акционеры, и другие люди, которые занимаются банком. Надеюсь, что Олег Тиньков полюбит наш футбол», – сказал Прядкин.

    • В среду «Тинькофф-Банк» стал официальным титульным партнером РПЛ.
    • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

    Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

    Тиньков: «Футболисты как были обсосами, так ими и остались»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      Литейный4 1 час назад

      Тинькову на буй не нужен футбол. Эму нужна только реклама бренда. Гыгыгы

      7
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      ...
      Рейтинг: +2114

      Давид59 > Литейный4 1 час назад

      Кто бы сомневался! А для чего ещё крупные компании называют своими именами стадионы и чемпионаты?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1754

      Борат 1 час назад

      единственное что он может полюбить в нашем футболе это то как дерут поросей !
      и ему тоже будет стыдно за спартак !
      гы-гы

      6
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      Рейтинг: +104

      FROL001 > Борат 1 час назад

      Саня Кержаков был крупным специалистом по хрякам. 14 голешников им накидал. Больше его никто до этого не дошел.

      5
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      Рейтинг: +1288

      serhio80 > FROL001 25 минут назад

      еще саша был крупным специалистом по нефтяным заводам в воронеже) ну и по воробьям пострелять любил)

      0
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      Рейтинг: +1724

      neveldomha 1 час назад

      Деньги давай и иди в ухань. То же мне нашли спасителя.

      0
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      Рейтинг: +1431

      sir_Alex 1 час назад

      Он уже всё сказал про российский футбол.

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