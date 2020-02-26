Гаттузо: «Наполи» дал «Барселоне» создать очень мало моментов»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы дали «Барселоне» создать очень мало моментов. Они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.
У нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы уже знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля.
- Поехать туда и побороться за выход в четвертьфинал – наш долг. У «Наполи» много сильных игроков. Если мы будем играть со всей самоотдачей, у нас могут быть шансы», – заявил итальянский специалист.
- Бускетс получил третью желтую карточку, из-за чего пропустит ответный матч в Барселоне.
- Артуро Видаль был удален в матче против «Наполи».
- Ответная игра состоится 18 марта.
Источник: Football Italia