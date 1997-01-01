Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Гаттузо: «Наполи» дал «Барселоне» создать очень мало моментов»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы дали «Барселоне» создать очень мало моментов. Они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

    У нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы уже знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля.

    • Поехать туда и побороться за выход в четвертьфинал – наш долг. У «Наполи» много сильных игроков. Если мы будем играть со всей самоотдачей, у нас могут быть шансы», – заявил итальянский специалист.
    • Бускетс получил третью желтую карточку, из-за чего пропустит ответный матч в Барселоне.
    • Артуро Видаль был удален в матче против «Наполи».
    • Ответная игра состоится 18 марта.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1506

      Dizayner 18 минут назад

      при всем уважении дженнаро, в ответке Барса вас поимеет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru