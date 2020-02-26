Гаттузо: «Наполи» дал «Барселоне» создать очень мало моментов»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы дали «Барселоне» создать очень мало моментов. Они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

У нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы уже знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля.