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  • Гаттузо: «Наполи» дал «Барселоне» создать очень мало моментов»

Гаттузо: «Наполи» дал «Барселоне» создать очень мало моментов»

26 февраля 2020, 09:24
3

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы дали «Барселоне» создать очень мало моментов. Они с трудом один раз пробили в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

У нас будет время для подготовки к ответной игре. Мы уже знаем, что они сыграют без Бускетса и Видаля.

  • Поехать туда и побороться за выход в четвертьфинал – наш долг. У «Наполи» много сильных игроков. Если мы будем играть со всей самоотдачей, у нас могут быть шансы», – заявил итальянский специалист.
  • Бускетс получил третью желтую карточку, из-за чего пропустит ответный матч в Барселоне.
  • Артуро Видаль был удален в матче против «Наполи».
  • Ответная игра состоится 18 марта.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Наполи Барселона Гаттузо Дженнаро
Комментарии (3)
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Dizayner
1582699010
при всем уважении дженнаро, в ответке Барса вас поимеет
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Jurabay
1582707097
В ответке это тактика не прокатит мистер Гаттузо досвидания
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Cules2013
1582709804
Будто бы у Наполи шансов было больше?
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