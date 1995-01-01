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    «Челси» планирует предложить за Облака Кепу и 30 миллионов

    Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может летом перейти в «Челси». Лондонцы заинтересованы в словенце и готовы за него отдать своего голкипера Кепу и 30 миллионов евро, информирует Саймон Филлипс со ссылкой на El Chiringuito.

    Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Кепу и ищет вратаря на смену.

    • Перейдя в «Челси» из «Атлетика», Кепа стал самым дорогим вратарем в мире.
    • Контракт Облака с «Атлетико» действует до 2023 года.
    • Обе команды выступают в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер Саймона Филлипса

    Блогер, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 67 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +10

      1990serega1990 45 минут назад

      зря если они его продадут

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