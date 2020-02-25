«Челси» планирует предложить за Облака Кепу и 30 миллионов

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может летом перейти в «Челси». Лондонцы заинтересованы в словенце и готовы за него отдать своего голкипера Кепу и 30 миллионов евро, информирует Саймон Филлипс со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Кепу и ищет вратаря на смену.