«Челси» планирует предложить за Облака Кепу и 30 миллионов

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может летом перейти в «Челси». Лондонцы заинтересованы в словенце и готовы за него отдать своего голкипера Кепу и 30 миллионов евро, информирует Саймон Филлипс со ссылкой на El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Кепу и ищет вратаря на смену.
- Перейдя в «Челси» из «Атлетика», Кепа стал самым дорогим вратарем в мире.
- Контракт Облака с «Атлетико» действует до 2023 года.
- Обе команды выступают в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Саймона Филлипса
Блогер, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 67 тысяч подписчиков.