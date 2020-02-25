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«Челси» планирует предложить за Облака Кепу и 30 миллионов

25 февраля 2020, 19:57
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может летом перейти в «Челси». Лондонцы заинтересованы в словенце и готовы за него отдать своего голкипера Кепу и 30 миллионов евро, информирует Саймон Филлипс со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на Кепу и ищет вратаря на смену.

  • Перейдя в «Челси» из «Атлетика», Кепа стал самым дорогим вратарем в мире.
  • Контракт Облака с «Атлетико» действует до 2023 года.
  • Обе команды выступают в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: твиттер Саймона Филлипса

Блогер, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 67 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Атлетико Кепа Облак Ян
Комментарии (2)
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1990serega1990
1582652958
зря если они его продадут
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ТОПТЫГИН
1582657708
Я, б не сказал, что Облак лучше в Атлетико любой вратарь будет сухим.
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