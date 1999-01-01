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    Гаттузо: «Победа «Наполи» в ЛЧ? Никогда не говори «никогда»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиям от матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы должны сыграть идеально как в защите, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая ничего не боится, играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца.

    Месси – невероятный игрок, пример для подрастающего поколения и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против «Барселоны».

    Сможет ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори «никогда», – сказал Гаттузо.

    • Наполи примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.

    Источник: Football Italia

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