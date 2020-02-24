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Гаттузо: «Победа «Наполи» в ЛЧ? Никогда не говори «никогда»

24 февраля 2020, 15:45
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиям от матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны сыграть идеально как в защите, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая ничего не боится, играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца.

Месси – невероятный игрок, пример для подрастающего поколения и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против «Барселоны».

Сможет ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори «никогда», – сказал Гаттузо.

  • Наполи примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Наполи Барселона Гаттузо Дженнаро
Комментарии (1)
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Cules2013
1582576831
Ой... Ну уж точно не при тебе. Сомневаюсь, что Гаттузо продержится в Наполи дольше, чем до лета.
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