Гаттузо: «Победа «Наполи» в ЛЧ? Никогда не говори «никогда»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиям от матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны сыграть идеально как в защите, так и в атаке. Хочу увидеть команду, которая ничего не боится, играет с высоко поднятой головой, уважает соперника и выходит на поле, чтобы идти до конца.

Месси – невероятный игрок, пример для подрастающего поколения и не только. Однако нам не стоит думать только о нем, мы будем играть против «Барселоны».

Сможет ли «Наполи» выиграть Лигу чемпионов? Никогда не говори «никогда», – сказал Гаттузо.