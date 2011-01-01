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    Хоккеист Кузнецов: «Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный»

    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о полузащитнике «Рубина» Дмитрии Тарасове.

    – Что вы думаете о том, что больше миллиона человек посмотрели по «Матч ТВ» финал МЧМ 2011 года?

    – Ну, что теперь? Ничего страшного. Некоторые люди, конечно, в сомнения впали, но те, кто хоть немного увлекается спортом, думаю, поняли, что не ту игру показывают. Зато те, кто ошибся, наверное, получили такие эмоции. Порадовались, что выиграли.

    – Футболист Тарасов смотрел по «Матч ТВ», и Никита Задоров назвал его недалеким.

    – Это же Задор, он любит поболтать (смеется). Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Неважно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на инстаграм. Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети – пишут какие-то непонятные вещи. Поэтому нельзя человека судить по его аккаунтам. У меня вообще нет социальных сетей, и я отдыхаю нормально.

    – Губерниев сказал, что спортсмены должны соблюдать спортивную солидарность.

    – Это люди. Им нужно поболтать. Кто-то что-то подкинет – все начинают обсуждать. Каждый говорит, что хочет. Я придерживаюсь мнения, что если хочу что-то высказать, сделаю это так, а не через прессу. Это неправильно в моем понимании. Но я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают деньги и держатся на плаву за счет этой желтухи. Сказали и сказали. Думаю, они уже об этом забыли. Сейчас выскажется какой-нибудь Вася Пупкин, и все точно об этом забудут. Это вспышка, – сказал Кузнецов.

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    Хоккеист Задоров: «Тарасов вместо хоккейного матча 2020 года смотрел игру 2011 года. Он недалекий»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +823

      Литейный4 8 секунд назад

      Бузов уже не тот. Еще и ногу сломал. Пора завязывать с футболом. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +47

      Снег 1 час назад

      ***...Кузнец: нормальный и адекватный к Бузовой даже не подойдёт... Вы все в спорте ...анутые ?, а вкусы у вас...мы уже знаем.

      2
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      Рейтинг: +1114

      Hektor 84 1 час назад

      Я смотрю в хоккее есть такой же как Тарасов, только фамилия Задоров. Я вот тоже смотрел по срач тв ту трансляцию и думал что наши выиграли. Если я не слежу за хоккеем я что тоже не далекий? Просто когда показывают ЧМ или олимпиаду всегда с друзьями смотрим трансляции. Но что бы я еще фамилии запоминал или статистику вел зачем мне это? Просто удивился что по срач тв показали игру многолетней давности, а трансляция шла по другому каналу.

      1
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      Рейтинг: +3720

      САДЫЧОК > Hektor 84 1 минуту назад

      а ,т вообще не смотри телевизор !

      0
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      Рейтинг: +3720

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Обычное , отмороженное полено , этот Тарасов , Но , искренне желаю здоровья.

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      Рейтинг: +1635

      Борат 2 часа назад

      Да нормальный чувак, подумаешь на бузовой женился да в футболке с путиным гоняет... он не виноват, что его так воспитали в тарасовке! Гыгы

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      Рейтинг: +137

      Б0рат Alarm литейный овощ > Борат 55 минут назад

      то ли дело ты.как ишака попробовал в ауле так сразу женился на нем хахаххахах

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      Рейтинг: +37183

      MaxRnD 3 часа назад

      У нас адекватных в Гос Думу выступать не пускают

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      Рейтинг: +2305

      Томик 3 часа назад

      Зачем же так неуважительно о Васе Пупкине? Возможно у него потенциал огого... Да и в любом случае, каждый человек - особенный.

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