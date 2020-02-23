Хоккеист Кузнецов: «Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о полузащитнике «Рубина» Дмитрии Тарасове.

– Что вы думаете о том, что больше миллиона человек посмотрели по «Матч ТВ» финал МЧМ 2011 года?

– Ну, что теперь? Ничего страшного. Некоторые люди, конечно, в сомнения впали, но те, кто хоть немного увлекается спортом, думаю, поняли, что не ту игру показывают. Зато те, кто ошибся, наверное, получили такие эмоции. Порадовались, что выиграли.

– Футболист Тарасов смотрел по «Матч ТВ», и Никита Задоров назвал его недалеким.

– Это же Задор, он любит поболтать (смеется). Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Неважно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на инстаграм. Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети – пишут какие-то непонятные вещи. Поэтому нельзя человека судить по его аккаунтам. У меня вообще нет социальных сетей, и я отдыхаю нормально.

– Губерниев сказал, что спортсмены должны соблюдать спортивную солидарность.

– Это люди. Им нужно поболтать. Кто-то что-то подкинет – все начинают обсуждать. Каждый говорит, что хочет. Я придерживаюсь мнения, что если хочу что-то высказать, сделаю это так, а не через прессу. Это неправильно в моем понимании. Но я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают деньги и держатся на плаву за счет этой желтухи. Сказали и сказали. Думаю, они уже об этом забыли. Сейчас выскажется какой-нибудь Вася Пупкин, и все точно об этом забудут. Это вспышка, – сказал Кузнецов.

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