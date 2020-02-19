Хоккеист Задоров: «Тарасов вместо хоккейного матча 2020 года смотрел игру 2011 года. Он недалекий»

Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задаров дал комментарий по поводу показа телеканалом «Матч ТВ» во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 игры 2011 года. Спортсмен назвал одного футболиста недалеким.

— Хорошо, что не по «Матч ТВ». В России более миллиона человек смотрели финал 2011 года.

— Читал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съемка девятилетней давности — это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.

— Говорит ли это о том, что Россия — неспортивная страна?

— У нас есть спортивный канал — «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там. Но когда есть какие-то большие игры, их забирает Первый канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS — и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах. Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Дмитрий Тарасов. Но он и так недалекий.