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  • Хоккеист Задоров: «Тарасов вместо хоккейного матча 2020 года смотрел игру 2011 года. Он недалекий»

Хоккеист Задоров: «Тарасов вместо хоккейного матча 2020 года смотрел игру 2011 года. Он недалекий»

19 февраля 2020, 19:58
21

Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задаров дал комментарий по поводу показа телеканалом «Матч ТВ» во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 игры 2011 года. Спортсмен назвал одного футболиста недалеким.

— Хорошо, что не по «Матч ТВ». В России более миллиона человек смотрели финал 2011 года.

— Читал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съемка девятилетней давности — это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.

— Говорит ли это о том, что Россия — неспортивная страна?

— У нас есть спортивный канал — «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там. Но когда есть какие-то большие игры, их забирает Первый канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS — и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах. Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Дмитрий Тарасов. Но он и так недалекий.

  • Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином».
  • На прошлой неделе игрок пошутил на тему коронавируса.
  • В финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 сборная России проиграла Канаде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (21)
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Путник 13
1582132785
Про Тарасова точно сказал. Они с Бузовой по тупости подходили друг другу .
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NEONFOL
1582137992
о чём вообще базар, вот это по настоящему спортивная новость, хокеист обозвал футболиста дибилом, божечки
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mutabor0992
1582138446
Недалекий это комплимент для тарАСова.Он дегенерат!Да еще с претензией...
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mihail200606
1582139620
Ну что есть то есть..
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ufos73
1582139928
Да у на с процентов 80, футболистов, тарасовы, о чем речь вообще? Нашли крайнего. Хотя да про бревно нельзя же.... ))))))
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polt
1582140722
Надо называть вещи своими именами, Тарасов не недалекий, он тупой.
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Nerlinger
1582142575
Каккой же он недалёкий, он же жопу вове лижет, место после футбола готовит. В думу к валуеву такой же умный!!! Даже далёкий ...
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Spartak Piter
1582145012
Так все знают, что он деревянный
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mirspirs
1582146452
Человек высказал свое мнение весьма интеллигент, никому не на хамил, не очень пойму комментариев в этой новости, что мол грубо или резко. Недалекий, если не надумывать, всего лишь означает ограниченный, намекает на его компетентность в вопросе хоккея.
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Axe111
1582163130
Недалёкий это мягко говоря
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