Хоккеист Задоров: «Тарасов вместо хоккейного матча 2020 года смотрел игру 2011 года. Он недалекий»

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Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задаров дал комментарий по поводу показа телеканалом «Матч ТВ» во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 игры 2011 года. Спортсмен назвал одного футболиста недалеким.
— Хорошо, что не по «Матч ТВ». В России более миллиона человек смотрели финал 2011 года.
— Читал пару комментариев на этот счет. Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съемка девятилетней давности — это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далекие от хоккея. Они не разбираются, из-за этого разницы не почувствовали.
— Говорит ли это о том, что Россия — неспортивная страна?
— У нас есть спортивный канал — «Матч ТВ». Все ждали, что финал будут показывать там. Но когда есть какие-то большие игры, их забирает Первый канал. В Америке есть ESPN, CBC SPORTS — и ты всегда знаешь, что показывать будут на этих каналах. Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Дмитрий Тарасов. Но он и так недалекий.
- Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином».
- На прошлой неделе игрок пошутил на тему коронавируса.
- В финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 сборная России проиграла Канаде.